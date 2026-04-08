Maravilla Martínez rompió el silencio y reveló si volvería a picar un penal: "Fui humillado por querer enaltecerme"

Tras el debut victorioso de Racing en la Sudamericana, Adrián Martínez se refirió a su fallida definición desde los 12 pasos en el clásico contra Independiente.

Adrián Martínez quedó en el centro de la escena tras el insólito penal que erró por querer picar la pelota en el clásico contra Independiente. Si lo convertía, Racing se ponía en ventaja. Pero su error terminó siendo determinante, ya que luego el rival se quedaría con la victoria por 1-0 por el gol de Gabriel Ávalos cerca del final.

Todo esto desembocó en fuertes cargadas por parte de los hinchas del Rojo y otro clubes y duras críticas por algunos de la Academia para con el goleador. Este martes, tres días después de aquella fatídica tarde, Maravilla rompió el silencio tras lo que fue el triunfo 3-1 en el debut de la Copa Sudamericana.

Adrián Martínez aseguró que no volvería a picar un penal Adrián Martínez aseguró que no volvería a picar un penal "No lo volvería a hacer porque entendí que puedo humillar al rival o querer enaltecerme", aseguró respecto de su fallida ejecución en diálogo con ESPN. "No quise cancherear. Yo siempre voy con humildad, y el que se enaltece Dios lo humilla. Yo fui humillado por querer enaltecerme. Esto me dejó una experiencia de vida, por eso también le pido perdón al rival. En el clásico anterior le había dado una alegría la gente con el gol", agregó en la misma sintonía, con sus características analogías religiosas.

"Siempre tuve ganas de picar un penal. Me salió mal. Si me salía bien ahora se hablaba de lo bien que me salió. Sabía que se iba a tirar y fue una mala definición. En ningún momento falté el respeto o quise cancherear, porque eso sería si estuviéramos ganando 3-0. Sé que en gran parte perdimos por mi culpa, pero el partido dura 90 minutos y fallamos", se lamentó a continuación.

Maravilla Martínez les pidió disculpas a los hinchas de Racing Maravilla Martínez les pidió disculpas a los hinchas de Racing A su vez, le dedicó unas palabras a la hinchada blanquiceleste: "Le pido perdón a la gente. Yo sé cómo siente el hincha de Racing el clásico. Nos vinieron a saludar el día anterior. No quise forrear a nadie. Si me salía bien, estaríamos todos contentos. Esto me genera una tristeza enorme porque no se dio el resultado", remarcó.