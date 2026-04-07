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Con sufrimiento, Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Bolivia

Racing se recompuso del cachetazo en el clásico de Avellaneda y ganó en Sucre con goles de Sosa al minuto 27, Martirena a los 37' y Toto Fernández a los 94'.

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El pibe Sosa, que marcó su primer gol como profesional, abrió el triunfo de Racing en el arranque de la Sudamericana.

El pibe Sosa, que marcó su primer gol como profesional, abrió el triunfo de Racing en el arranque de la Sudamericana.

Foto: @RacingClub

Racing sufrió, pero arrancó la Copa Sudamericana con el pie derecho. Tras la derrota en el clásico ante Independiente, el equipo de Gustavo Costas se bancó los 2.800 metros de Sucre y venció 2-1 a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E.

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El pibe Sosa marcó el primer gol de Racing en la Sudamericana

Gonzalo Sosa puso el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero.

Gonzalo Sosa puso el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero.

El fierrazo de Martirena para el 2-0 de la Academia

Gastón Martirena estiró la ventaja de Racing ante Independiente Petrolero.

Gastón Martirena estiró la ventaja de Racing ante Independiente Petrolero.

Independiente Petrolero descontó desde la pena máxima

Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing.

Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing.

Toto Fernández sentenció el 3-1 para Racing

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El minuto a minuto de Independiente Petrolero-Racing Club

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