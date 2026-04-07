Con sufrimiento, Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero en la altura de Bolivia

Racing sufrió, pero arrancó la Copa Sudamericana con el pie derecho. Tras la derrota en el clásico ante Independiente, el equipo de Gustavo Costas se bancó los 2.800 metros de Sucre y venció 2-1 a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E.
Noticia en construcción...
El pibe Sosa marcó el primer gol de Racing en la Sudamericana
Gonzalo Sosa puso el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero.
Gonzalo Sosa puso el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero.
Video: ESPN
El fierrazo de Martirena para el 2-0 de la Academia
Gastón Martirena estiró la ventaja de Racing ante Independiente Petrolero.
Gastón Martirena estiró la ventaja de Racing ante Independiente Petrolero.
Video: ESPN
Independiente Petrolero descontó desde la pena máxima
Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing.
Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing.
Video: ESPN
Toto Fernández sentenció el 3-1 para Racing
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041668440344215916?s=20&partner=&hide_thread=false
El minuto a minuto de Independiente Petrolero-Racing Club