Pierluigi Collina, jefe de los árbitros de FIFA, habló de las polémicas de Argentina-Egipto: su conclusión

Pierluigi Collina se refirió a las jugadas polémicas en el triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Las fuertes acusaciones de Egipto tras la eliminación frente a la Selección argentina encontraron una contundente respuesta de la FIFA. Pierluigi Collina, jefe del arbitraje del organismo, salió al cruce de los cuestionamientos del entrenador Hossam Hassan y de varios futbolistas egipcios, quienes denunciaron presuntas presiones de Argentina sobre los árbitros e incluso hablaron de un supuesto "amaño" del partido.

"Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto", afirmó Collina en declaraciones publicadas por el sitio oficial de la FIFA.

Sin mencionar directamente a la Selección argentina ni a Egipto, el histórico árbitro italiano respondió a las insinuaciones sobre una supuesta influencia externa en las decisiones arbitrales: "Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", sostuvo.

Pierluigi Collina, jefe de los árbitros de FIFA, habló de las polémicas de Argentina-Egipto. FIFA El análisis de Pierluigi Collina sobre las polémicas del Argentina-Egipto Collina también aprovechó para explicar las dos jugadas que generaron mayor polémica durante el encuentro. Sobre el gol anulado a Egipto, recordó que el VAR revisa toda la fase ofensiva previa a cada conquista y confirmó que la infracción de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez justificó la intervención: "Pisar el pie de un oponente es falta", remarcó, aclarando que no existe un límite de tiempo o distancia para revisar una acción si esta influye directamente en el gol.