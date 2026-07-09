El Vasco Arruabarrena habló del mercado de pases de Boca: la tajante frase con la que advirtió a Riquelme

Tras el triunfo en el amistoso ante Paranaense, Rodolfo Arruabarrena dio detalles de su charla con el presidente y fue directo sobre los posibles refuerzos.

Tras el triunfo en su reestreno, el Vasco fue tajante sobre el mercado de Boca.

El primer partido de Rodolfo Arruabarrena en su regreso a Boca terminó con una sonrisa. El Xeneize venció 1-0 a Athletico Paranaense en Salta con un gol de Lautaro Blanco, aunque el resultado quedó rápidamente en un segundo plano cuando el DT tomó la palabra. El mercado de pases fue el eje principal y el Vasco, lejos de esquivar el tema, aprovechó para marcar la cancha.

Arruabarrena: su charla con Riquelme y Delgado y el aviso sobre el mercado de pases En primera instancia, confirmó que mantiene un diálogo permanente con Juan Román Riquelme y con Marcelo Delgado para seguir de cerca las negociaciones, sin dar pista alguna de los nombres a buscar. "Los refuerzos los he hablado con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo y hay casos que a Boca le piden más que a otros", explicó en diálogo con ESPN. Y enseguida agregó: "Con el Chelo estoy en contacto".

Pero la frase más resonante de Arruabarrena llegó un instante después. Con una mezcla de humor y firmeza, el entrenador lanzó una advertencia tan directa como contundente: "Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza dura".

Rodolfo Arruabarrena habló sobre el mercado de pases de Boca. Video: ESPN Los desafíos del Vasco en su segundo ciclo en Boca Más allá del mercado, el Vasco no escondió la presión que implica volver a dirigir Boca. Cuando le preguntaron por sus metas, fue directo al grano: "El objetivo es salir campeón". Y al describir el material con el que cuenta hizo una pausa que reflejó el reto que tiene por delante. "Tengo buenos jugadores... espero armar un buen equipo", sentenció.