El Boca de Arruabarrena debuta en un amistoso ante Paranaense: formación, hora y cómo ver en vivo

El Vasco Arruabarrena tendrá su estreno cuando Boca se mida ante el elenco brasileño en Salta, en el marco de su preparación para el segundo semestre.

Boca comenzará a mostrar este miércoles el equipo que imagina Rodolfo Arruabarrena para afrontar el segundo semestre del año. Desde las 21, el Xeneize enfrentará a Athletico Paranaense en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en un amistoso de pretemporada que marcará el debut informal del Vasco en su segundo ciclo como entrenador.

El encuentro servirá como preparación para los compromisos oficiales que se vienen, entre ellos los 16avos de final de la Copa Argentina y el repechaje de la Copa Sudamericana. El reglamento del amistoso permitirá realizar hasta ocho cambios en tres ventanas y, en caso de empate, no habrá tiempo suplementario ni definición por penales.

El Vasco Arruabarrena buscará comenzar con el pie derecho su segundo ciclo en Boca Boca llega a este compromiso luego de disputar dos ensayos a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia en Casa Amarilla. El primero terminó 1-1 con un gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue victoria por 1-0 gracias a un tanto de Miguel Merentiel. Ambos encuentros le sirvieron al cuerpo técnico para empezar a delinear el equipo.

Boca y Defensa y Justicia durante el amistoso en Casa Amarilla. X @ClubDefensayJus En cuanto al mercado de pases, Leandro Lozano es hasta el momento la única incorporación oficial del club. Sin embargo, Boca también tiene acordada la llegada del arquero colombiano Álvaro Montero, procedente de Vélez, mientras que las negociaciones por Sebastián Villa permanecen en pausa, aunque todavía no están descartadas.

Tras este amistoso, el conjunto de Arruabarrena pondrá la mira en el debut oficial del semestre. Ocho días más tarde enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina y luego afrontará la serie de repechaje de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, uno de los grandes objetivos de la segunda parte del año.