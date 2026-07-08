Argentina en cuartos de final del Mundial 2026: cuánto dinero gana por pasar de fase

Todas las selecciones que avanzan de ronda en el Mundial 2026 reciben un premio económico. Tras eliminar a Egipto, Argentina aseguró el monto que la FIFA reparte entre los equipos clasificados a los cuartos de final , dentro de un esquema de incentivos que aumenta en cada fase del certamen.

Según el esquema oficial de la FIFA, el organismo distribuirá USD 727 millones en premios entre las 48 selecciones participantes del Mundial 2026, un 50% más que en la edición de Qatar 2022.

La FIFA le otorga un premio económico a Argentina y todas las selecciones que clasificaron a cuartos de final.

Antes de empezar el Mundial 2026, cada selección recibió USD 2,5 millones para afrontar los gastos de preparación y otros USD 10 millones por disputar la fase de grupos. Pero, además de ese piso, los equipos reciben otros montos que aumentan a medida que pasan de ronda.

Además, la FIFA destinó USD 16 millones adicionales para cubrir gastos logísticos de las delegaciones y ampliar la asignación de entradas para las federaciones.

Cuánto cobran las selecciones que lleguen a semifinales y la final

Los premios continúan creciendo para los equipos que sigan avanzando en el torneo:

Campeón: USD 50 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer puesto: USD 29 millones.

Cuarto puesto: USD 27 millones.

Según explicó la FIFA, el incremento en los premios responde a la ampliación del Mundial a 48 selecciones y al crecimiento de los ingresos comerciales del torneo.

Las selecciones clasificadas a cuartos de final

Los ocho equipos que siguen en carrera por el título son España, Bélgica, Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Así fue el camino de cada uno en los octavos de final:

España venció 1-0 a Portugal y avanzó tras quedarse con el clásico ibérico.

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones, en un partido marcado por la polémica en torno a la tarjeta roja de Folarin Balogun.

Francia derrotó 1-0 a Paraguay en un encuentro parejo e histórico para la selección latinoamericana.

Marruecos superó 3-0 a Canadá y volvió a entrar entre los ocho mejores.

Noruega sorprendió al eliminar 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland.

Inglaterra derrotó 3-2 a México en otro partido peleado.

Argentina dio el batacazo frente a Egipto: perdía 2-0, pero reaccionó al final y ganó 3-2.

Suiza eliminó 2-1 a Colombia y será el próximo rival de la Selección.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Este es el cronograma de los cuartos de final, con horarios de Argentina:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos – 17:00

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica – 16:00

Sábado 11 de julio