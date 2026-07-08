Presenta:

Deportes

|

Argentina

Argentina en cuartos de final del Mundial 2026: cuánto dinero gana por pasar de fase

La Selección argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Cuánto dinero le corresponde según el esquema de la FIFA.

MDZ Deportes

Cuánto dinero ganó la Selección argentina por pasar a cuartos de final.

Cuánto dinero ganó la Selección argentina por pasar a cuartos de final.

Fotobaires

Todas las selecciones que avanzan de ronda en el Mundial 2026 reciben un premio económico. Tras eliminar a Egipto, Argentina aseguró el monto que la FIFA reparte entre los equipos clasificados a los cuartos de final, dentro de un esquema de incentivos que aumenta en cada fase del certamen.

La FIFA le otorga un premio económico a Argentina y todas las selecciones que clasificaron a cuartos de final.

La FIFA le otorga un premio económico a Argentina y todas las selecciones que clasificaron a cuartos de final.

Cuánto dinero gana Argentina por llegar a cuartos de final

Según el esquema oficial de la FIFA, el organismo distribuirá USD 727 millones en premios entre las 48 selecciones participantes del Mundial 2026, un 50% más que en la edición de Qatar 2022.

Antes de empezar el Mundial 2026, cada selección recibió USD 2,5 millones para afrontar los gastos de preparación y otros USD 10 millones por disputar la fase de grupos. Pero, además de ese piso, los equipos reciben otros montos que aumentan a medida que pasan de ronda.

Así quedó la escala de premios:

  • Preparación para el Mundial: USD 2,5 millones.
  • Fase de grupos: USD 10 millones.
  • Dieciseisavos de final: USD 11 millones.
  • Octavos de final: USD 15 millones.
  • Cuartos de final: USD 19 millones.

Además, la FIFA destinó USD 16 millones adicionales para cubrir gastos logísticos de las delegaciones y ampliar la asignación de entradas para las federaciones.

Cuánto cobran las selecciones que lleguen a semifinales y la final

Los premios continúan creciendo para los equipos que sigan avanzando en el torneo:

  • Campeón: USD 50 millones.
  • Subcampeón: USD 33 millones.
  • Tercer puesto: USD 29 millones.
  • Cuarto puesto: USD 27 millones.

Según explicó la FIFA, el incremento en los premios responde a la ampliación del Mundial a 48 selecciones y al crecimiento de los ingresos comerciales del torneo.

Las selecciones clasificadas a cuartos de final

Los ocho equipos que siguen en carrera por el título son España, Bélgica, Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Así fue el camino de cada uno en los octavos de final:

  • España venció 1-0 a Portugal y avanzó tras quedarse con el clásico ibérico.
  • Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones, en un partido marcado por la polémica en torno a la tarjeta roja de Folarin Balogun.
  • Francia derrotó 1-0 a Paraguay en un encuentro parejo e histórico para la selección latinoamericana.
  • Marruecos superó 3-0 a Canadá y volvió a entrar entre los ocho mejores.
  • Noruega sorprendió al eliminar 2-1 a Brasil con un doblete de Erling Haaland.
  • Inglaterra derrotó 3-2 a México en otro partido peleado.
  • Argentina dio el batacazo frente a Egipto: perdía 2-0, pero reaccionó al final y ganó 3-2.
  • Suiza eliminó 2-1 a Colombia y será el próximo rival de la Selección.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Este es el cronograma de los cuartos de final, con horarios de Argentina:

Jueves 9 de julio

  • Francia vs. Marruecos – 17:00

Viernes 10 de julio

  • España vs. Bélgica – 16:00

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs. Inglaterra – 18:00
  • Argentina vs. Suiza – 22:00

Archivado en

Notas Relacionadas