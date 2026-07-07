Una economista argentina fue designada en un rol clave en el FMI: quién es Silvana Tenreyro

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , confirmó la incorporación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica del organismo y directora de su Departamento de Investigación .

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Georgieva, quien destacó la trayectoria académica y la experiencia de la economista en el diseño de políticas públicas.

" Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja ", expresó.

Tenreyro asumirá sus funciones el 10 de agosto , cuando reemplace a Pierre-Olivier Gourinchas , quien regresará a la actividad académica.

La titular del FMI definió a la economista argentina como una referente de prestigio internacional y destacó su experiencia tanto en investigación como en formulación de políticas económicas. " Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales ", señaló.

Además, sostuvo que su liderazgo contribuirá a fortalecer el trabajo analítico del Fondo y el asesoramiento que brinda a los países miembros en un contexto de creciente incertidumbre económica global.

Georgieva también resaltó sus condiciones personales. "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso", afirmó.

Quién es Silvana Tenreyro

Silvana Tenreyro nació en Tucumán y estudió Economía en la Universidad Nacional de Tucumán. Posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Actualmente se desempeña como profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, institución de la que forma parte desde 2004.

Su producción académica fue publicada en revistas especializadas y le permitió obtener reconocimiento internacional. Además, Tenreyro integra distintas instituciones de prestigio internacional.

Es miembro de:

La Academia Británica.

La Sociedad Econométrica.

La Real Sociedad Económica.

La Asociación Económica Americana, como miembro honoraria extranjera.

También fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

En materia de políticas públicas, el FMI destacó que fue integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. Además, desarrolló funciones en el Banco de la Reserva Federal de Boston y en el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio.