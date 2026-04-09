El FMI estima que los países pedirán crédito por hasta US$50.000 millones debido a la guerra en Medio Oriente

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) se refirió acerca de los riesgos que genera la guerra en Medio Oriente para la economía global. Entre otros, adelantó que el organismo multilateral espera que los países requieran préstamos por hasta US$50.000 millones.

"Dadas las incertidumbres, nuestro informe sobre las perspectivas de la economía mundial, que se publicará la semana que viene, incluirá una serie de escenarios, desde una normalización relativamente rápida, pasando por un escenario intermedio, hasta uno en el que los precios del petróleo y el gas se mantienen mucho más altos durante mucho más tiempo y se manifiestan efectos de segunda ronda", dijo en un mensaje en la previa del inicio formal de las reuniones de primavera (en el hemisferio norte) del FMI.

"Ahora, incluso nuestro escenario más optimista contempla una revisión a la baja del crecimiento. ¿Por qué? Debido a los daños en la infraestructura, las interrupciones en el suministro, la pérdida de confianza y otros efectos negativos. Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera", apuntó.

Georgieva también se refirió al impacto en los precios, debido al alza de los combustibles por la suba del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.

"Incluso los exportadores de petróleo que se encuentran lejos de la región afectada y que disfrutan de ventajas en la relación real de intercambio han sentido los efectos del encarecimiento del petróleo", señaló en relación al grupo de países al que pertenece la Argentina.

"Los países que pueden exportar petróleo y gas sin interrupciones son los menos afectados", añadió.

En ese sentido, la titular del organismo multilateral estima que el FMI tendrá mayor demanda de financiamiento por parte de los países que lo integran

"Dadas las repercusiones de la guerra en Oriente Medio, prevemos que la demanda a corto plazo de apoyo del FMI para la balanza de pagos aumentará hasta situarse entre US$20.000 y US$50.000 millones, prevaleciendo el límite inferior si se mantiene el alto el fuego", estimó.

Sin embargo, alertó: "La deuda pública es, en general, mucho mayor que hace 20 años —incluso en la mayoría de los países del G20—, lo que refleja el descuido generalizado de la consolidación fiscal en los periodos en que las condiciones lo permitían".