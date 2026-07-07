Así reaccionaron los medios internacionales tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

La agónica victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto , que le permitió clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo una fuerte repercusión en la prensa internacional . Medios de distintos países destacaron la remontada del campeón del mundo y el papel clave del capitán Lionel Messi.

Uno de los análisis más destacados fue el del New York Times, que retrató la transformación de Messi a lo largo del partido. El diario estadounidense describió cómo el capitán pasó de la frustración por el penal errado y un 2-0 en contra a convertirse en el líder de una remontada inolvidable.

Para el medio, "algo hizo clic" en el rosarino durante los últimos minutos. Tras asistir en el descuento, marcó el empate y fue el gran impulsor de la reacción argentina. El periódico también recuperó una reflexión del exfutbolista Thierry Henry para explicar ese cambio: "Lo miras a los ojos y cambia. Cuando entra en ese estado de ánimo, es muy difícil pararlo".

En esa misma línea, el diario definió a Messi como "un superhéroe poco convencional", al destacar su capacidad para responder cuando la Selección más lo necesita.

La BBC también eligió al capitán argentino como eje de su cobertura y tituló: "¿Lágrimas de alivio? Messi añade otro capítulo increíble a su trayectoria en la Copa del Mundo".

El medio británico resaltó que, incluso a los 39 años, el rosarino conserva intacta su capacidad para decidir los partidos más importantes. "Messi observa. Messi espera. Messi conserva su energía para cuando importa. El cuerpo puede ser más lento, pero el cerebro permanece lúcido. Su genialidad es permanente", resumió el análisis.

La BBC destacó a Lionel Messi tras el agónico triunfo de Argentina.

La cadena también recordó que Argentina tenía apenas un 0,6% de probabilidades de ganar, según Opta, cuando llegó el primer gol albiceleste. Para la BBC, una vez más quedó demostrado que, con Messi, la Selección siempre tiene una oportunidad de revertir cualquier escenario adverso.

La mirada de Al Jazeera sobre el triunfo ante Egipto

Por su parte, desde Medio Oriente, Al Jazeera destacó el dramatismo del encuentro con el título "Argentina protagoniza una remontada espectacular en el último minuto para vencer a Egipto en los octavos de final del Mundial". Sin embargo, el medio también fue crítico con la actuación del equipo de Lionel Scaloni durante buena parte del partido.

Las notas del medio Al Jazeera sobre el triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La publicación remarcó que el campeón del mundo "parecía derrotado" cuando Egipto ganaba 2-0 tras la falla de Messi en el penal. Según el análisis, el descuento de Cristian Romero cambió el desarrollo del encuentro y abrió el camino para el empate del capitán y el gol de Enzo Fernández que selló la clasificación.

Además, Al Jazeera señaló que el conjunto africano terminó furioso por varias decisiones arbitrales, entre ellas un gol anulado tras la intervención del VAR, y sostuvo que Argentina volvió a sufrir frente a un rival africano después del ajustado triunfo sobre Cabo Verde. Como imagen final, el medio destacó las lágrimas de Messi, a quien mostró abrazado a sus compañeros tras una clasificación que parecía escaparse.