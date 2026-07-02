El dardo de un multicampeón con Boca a Riquelme por la inminente vuelta de Sebastián Villa: "Necesidad mata memoria"

Un exjugador explotó contra la dirigencia de Boca por la millonaria inversión que significaría el regreso del colombiano, sumada a su situación judicial contra el club.

El nombre de Sebastián Villa vuelve a sonar en Boca y divide al mundo xeneize. Riquelme siempre lo elogió. ¿Se dará el regreso?

El posible regreso de Sebastián Villa a Boca no solo divide a los hinchas. Ahora también provocó una durísima reacción de un histórico del club, que apuntó directamente contra Juan Román Riquelme por avanzar en la contratación del delantero colombiano.

Cristian Traverso, el exdefensor campeón del mundo con el Xeneize en el 2000, utilizó sus redes sociales para cuestionar la cifra que la dirigencia estaría dispuesta a desembolsar por el futbolista de Independiente Rivadavia. En una historia de Instagram, publicó un escueto pero contundente mensaje: "7 M ???", en referencia a los US$7.000.000 con los que podría cerrarse el acuerdo entre los clubes.

Pero el palazo no terminó ahí, porque enseguida disparó: "Encima que se fue con lío de todos los colores y LIBRE... Boca está por pagar eso?? Necesidad mata memoria...". Un posteo que no solo cuestiona los montos, sino que también va claramente direccionada al conflicto legal que mantiene el extremo de 30 años con los de la Ribera.

El fuerte posteo de Traverso contra Riquelme y compañía por la posible vuelta de Villa El fuerte posteo de Cristian Traverso contra la dirigencia de Boca por la posible vuelta de Villa. En 2023, luego de ser apartado del plantel profesional tras su condena en una causa por violencia de género, el colombiano se declaró en libertad de acción y abandonó Boca sin dejar dinero en las arcas del club. Tres años después, la posibilidad de su regreso, que encima va ligada a una inversión millonaria, volvió a abrir una fuerte polémica.