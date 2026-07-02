El reconocimiento de Scaloni a los hinchas en la previa al choque ante Cabo Verde: "Un plus para el jugador"

A un día del encuentro frente a Cabo Verde, Lionel Scaloni se refirió al acompañamiento de los hinchas y al calor que se espera en Miami.

Lionel Scaloni brindó este jueves una conferencia de prensa en Miami, a poco más de 24 horas del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador valoró una vez más el respaldo de los hinchas argentinos y aseguró que ese acompañamiento representa un impulso para el plantel.

"Desde que juego a la pelota, o estaba en la Selección o lo veía por tele, siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta y nosotros sentimos ese apoyo. Para nosotros es un refuerzo, nunca es una presión", afirmó.

Lionel Scaloni destacó el apoyo de los hinchas argentinos Scaloni elogió a la gente con una frase que emocionó a los argentinos DSports El DT también se mostró disconforme con el horario elegido para disputar el encuentro, previsto para las 18 de Miami, en condiciones de altas temperaturas y humedad. "Es un poco contradictorio, porque jugás a las 12 del mediodía techado y mañana a las 6 de la tarde en Miami, que hay calor y humedad. Se puede haber jugado a la noche. Para el espectáculo hubiera sido mejor jugarlo a la noche", sostuvo. De todos modos, aclaró que las condiciones serán iguales para ambos equipos y recordó la final de la Copa América ante Colombia, que se disputó en esa ciudad durante la noche.

Sobre el rival, el entrenador destacó el rendimiento de Cabo Verde durante el torneo y descartó cualquier exceso de confianza. "Es un equipo que no ha perdido, que incluso en algunos partidos como contra Arabia mereció ganar. En los otros partidos sufrió un poco más, pero se defendió bien. Sale bien de contra. Es un buen equipo. Ya lo hemos visto, no nos sorprende y no están de casualidad", analizó.

El análisis de Cabo Verde "NO ESTÁN DE CASUALIDAD. HAY QUE RESPETARLOS Y ESO HAREMOS", Lionel Scaloni analizó a Cabo Verde.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/15nb43y5Ul — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026 Consultado por las versiones que circulan sobre supuestos beneficios para Argentina, Scaloni evitó polemizar y dejó en claro que no les presta atención. "No leo las redes sociales y ya está. Si no mirás eso no te enterás. Cualquiera pone una cosa y no es fundamentada. Una cosa chiquita se hace demasiado grande. Nosotros no miramos eso y ya está", respondió.