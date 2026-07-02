La advertencia del 10 de Cabo Verde sobre Messi antes del duelo con Argentina en el Mundial: "Por una vez no voy a ser su fan"

Cabo Verde se prepara para el desafío más grande de su historia frente a la Selección argentina y una de sus figuras habló de Lionel Messi.

El 10 de Cabo Verde habló de Messi antes del duelo con Argentina y dejó una frase que ya es viral.

La Selección de Cabo Verde afronta las horas previas al partido más importante de su historia. Este viernes 3 de julio se medirá con la Selección argentina en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

En la antesala del encuentro, Jamiro Monteiro, dueño de la camiseta número 10 de los Tiburones Azules, le dedicó unas palabras a Lionel Messi.

Jamiro Monteiro, el hábil volante de Cabo Verde, palpitó el cruce frente a la Scaloneta El mediocampista de 32 años, que juega en el PEC Zwolle de Países Bajos, reconoció la admiración que siente por el capitán argentino, aunque dejó en claro que durante 90 minutos eso quedará de lado. "Con Argentina será otra lucha intensa como las que hemos venido teniendo. Messi es uno de los mejores jugadores, pero por una vez no voy a ser su fan. Nos toca luchar por nuestra tierra y alzar nuestra bandera", afirmó.

Jamiro Monteiro, de Cabo Verde, disputa el balón con Mohamed Kanno de Arabia Saudita. EFE Cabo Verde llega con buenas noticias para este compromiso, ya que recuperó a Telmo Arcanjo, uno de los habituales titulares en la mitad de la cancha. El volante volvió a entrenarse con normalidad luego de superar la lesión sufrida en el empate 2-2 frente a Uruguay, un resultado que alimentó la ilusión del seleccionado africano en su primera participación mundialista.

La histórica campaña de los Tiburones Azules despertó un enorme entusiasmo en el país. El presidente José María Neves destacó en los últimos días el recorrido del equipo y aseguró que representa "la resiliencia" del pueblo caboverdiano.