Video: la reacción de Scaloni cuando le preguntaron si Argentina está siendo beneficiada en el Mundial

En conferencia, Lionel Scaloni dio su mirada respecto a las versiones que circulan sobre supuestos fallos arbitrales de la FIFA a favor de la Selección. Qué dijo.

En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, Lionel Scaloni fue consultado sobre un tema que suele instalarse en las redes sociales: las acusaciones de que la Selección argentina suele ser favorecida por los arbitrajes de la FIFA. El DT campeón del mundo no esquivó la pregunta y respondió con la tranquilidad que lo caracteriza.

Qué dijo Scaloni sobre las supuestas "ayudas" a la Selección argentina Su primera reacción fue tan simple como contundente. Explicó que dentro del plantel prefieren mantenerse al margen de ese tipo de comentarios para evitar distracciones. “No leyendo las redes sociales. No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás”, sintetizó en conferencia de prensa.

Lejos de querer entrar en polémicas en medio del Mundial, el Gringo cuestionó la facilidad con la que se viralizan versiones sin fundamentos. “Hoy cualquiera pone una cosa que no es fundamentada y se hace de una cosa chiquita algo demasiado grande. Creo que no hay que darle importancia”, sostuvo, dejando en claro que no considera esas especulaciones como un tema relevante.

Scaloni, tajante sobre si Argentina es favorecida por la FIFA. A su vez, remarcó que el éxito de la Albiceleste responde a factores externos, sino al trabajo realizado por todo el grupo desde hace varios años. “Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas pero también tienen cosas que lamentablemente cualquiera, y no cualquiera del mal sentido, pone algo y enseguida se viraliza. En un segundo está en todos lados. Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está”, concluyó Scaloni.