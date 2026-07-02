El divertido reencuentro de Scaloni con el Tanque Denis en plena conferencia: "Este me bancaba en su casa"

Tal como había pasado antes con Martín Palermo, la conferencia de Scaloni tuvo un momento distendido cuando su excompañero en Atalanta tomó el micrófono.

Scaloni se reencontró con Germán Denis, recordó las milanesas que comía en su casa y dejó un mensaje para Italia.

Lionel Scaloni protagonizó un simpático momento durante la conferencia de prensa previa al partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El periodista que le hizo una de las preguntas era nada menos que Germán Denis, su excompañero en el Atalanta, quien actualmente trabaja para un medio italiano y lo sorprendió hablándole en ese idioma.

Antes de responder, el entrenador de la Albiceleste no ocultó su alegría por el reencuentro y recordó una anécdota de la época en la que compartían plantel. "Te voy a contestar en español igual, pero sos un grande. Este me bancaba en su casa en Bérgamo, íbamos a comer milanesas Lo quiero mucho a él y a toda su familia, así que un gran abrazo", dijo entre risas, provocando las sonrisas de los presentes.

El divertido cruce de Scaloni con Denis TNT Sports Luego, Scaloni respondió la consulta sobre la ausencia de Italia en el Mundial y evitó hacer un análisis demasiado crítico. "No le daría vueltas a por qué Italia no clasifica al Mundial. Tienen una cultura futbolística increíble y tienen que seguir respetando eso", expresó. Además, destacó que la identidad táctica del fútbol italiano es uno de sus principales valores y consideró que no debería modificarse.

"Ellos llevan adentro eso y lo tienen que mantener. Cuando empiezan los cambios y hacen cosas que los futbolistas y el pueblo no sienten, puede empezar el problema. Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol y hay que respetarla", explicó el entrenador campeón del mundo, al intentar encontrar una explicación al difícil presente de la Azzurra.