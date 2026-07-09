Francia y Marruecos abren los cuartos de final con una revancha de la semi de Qatar 2022: hora, TV y streaming

La Selección de Francia se enfrentará esta tarde con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 . El encuentro está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (al suroeste de Boston) y se podrá ver a través de DSports por televisión y por Paramount+ y DGO en streaming.

En tanto, el árbitro asignado es el argentino Facundo Tello , quien estará secundado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti como asistente número uno y Gabriel Chade como en asistente dos, mientras que Darío Herrera estará como cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva.

Francia llega a este enfrentamiento como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, ya que en sus primeras presentaciones superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, mientras que en los 16avos de final pasó por arriba a Suecia con un contundente 3-0.

Con un Kylian Mbappé imparable, Francia viene de ganar todos sus partidos en el Mundial.

Sin embargo, en los octavos de final los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron y mucho para eliminar a Paraguay, selección a la que vencieron 1-0 gracias a un penal que convirtió el delantero Kylian Mbappé, quien pelea con Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland por el premio de máximo goleador de este Mundial .

El equipo galo cuenta con un gran poderío ofensivo, ya que no solo tiene a Mbappé, sino que también cuentan con Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.

Marruecos, la única selección africana que continúa en carrera, busca volver a semifinales como en Qatar 2022. EFE

Del otro lado estará Marruecos, que busca alcanzar nuevamente las semifinales para igualar su logro del Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. En la fase de grupos terminaron segundos en su zona producto del empate con Brasil (1-1) y las victorias sobre Escocia (1-0) y Haití (4-2).

Ya en las instancias de eliminación directa, demostraron un enorme carácter para vencer a Países Bajos por penales en 16avos de final, mientras que en los octavos de final golearon 3-0 a Canadá.

De esta manera, los Leones del Atlas buscarán tomarse revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron en las semis justamente ante Francia por 2-0.

Datos del partido

Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Hora: 17.00

TV: DSports

Streaming: DGO y Paramount+