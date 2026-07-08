Revés para Francia: tras el caso Balogun, FIFA desestimó el reclamo por Michael Olise

La Federación Francesa esperaba una resolución clave antes del duelo de cuartos de final frente a Marruecos.

La FIFA rechazó este miércoles el recurso presentado por Francia para anular la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay. De esta manera, el atacante llegará condicionado al duelo de cuartos de final ante Marruecos y podría perderse una eventual semifinal si vuelve a ser amonestado.

La decisión de la máxima entidad del fútbol llega justo después de la polémica que generó el caso de Folarin Balogun. En aquella oportunidad, la FIFA resolvió dejar en suspenso la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense y lo habilitó para disputar el encuentro de octavos frente a Bélgica, una determinación que despertó fuertes cuestionamientos y motivó el reclamo de la federación francesa.

La Federación Francesa buscó que el organismo revisara la amonestación de Olise, al considerar que la acción que derivó en la tarjeta no justificaba una sanción. Sin embargo, la FIFA mantuvo su postura y confirmó que el futbolista conservará la amarilla acumulada para el compromiso de este jueves.

Michael Olise seguirá condicionado en el Mundial 2026 luego de que la FIFA rechazara el recurso presentado por la Federación Francesa de Fútbol. EFE La respuesta de la FIFA al reclamo francés El encargado de confirmar la decisión fue el propio Didier Deschamps, quien reveló que la Federación Francesa ya recibió la respuesta oficial del organismo. "No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él", aseguró el entrenador durante la conferencia de prensa previa al choque de cuartos de final en Boston.

El recurso había sido presentado luego de la victoria 1-0 sobre Paraguay. Olise fue amonestado tras un cruce con Matías Galarza Fonda, quien cayó al suelo acusando un golpe del francés. Aunque el futbolista del Bayern Múnich le hizo un gesto de silencio, desde Francia sostuvieron que nunca existió contacto físico que justificara la tarjeta.