El intrincado descargo bíblico de Maravilla Martínez tras su penal errado ante Independiente: qué quiso decir

Adrián Martínez rompió el silencio tras su cuestionada actuación en el clásico de Avellaneda con una cita en sus redes que dejó varias definiciones sueltas.

Maravilla Martínez ya la picó, la pelota cayó en el techo del arco y él no lo puede creer. Horas después, hizo su descargo.

Después de la dura derrota de Racing en el clásico de Avellaneda, se pronunció el protagonista principal. Sí, Maravilla Martínez, que vivió una tarde oscura en cancha de Independiente, rompió el silencio en sus redes sociales de la manera que lo caracteriza: con la Biblia en la mano.

El 9 de la Academia esperó a que se calmaran las aguas y, este lunes al mediodía, hizo un primer descargo en medio de las críticas por los goles errados (un penal mal picado y una pifia con el arco vacío) que condujeron al triunfo del Rojo. El mensaje, publicado en su historia de Instagram, es conciso, pero con varias definiciones sueltas.

La cita bíblica de Maravilla Martínez en medio de las críticas tras el clásico de Avellaneda El versículo citado corresponde a 2 Corintios 12:7, una carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto (Grecia). "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca", expresa. En simples palabras, es un recordatorio para el propio goleador de seguir por el camino de la humildad pese a las adversidades.

La historia de Maravilla Martínez tras su flojísima actuación en el clásico de Avellaneda. La historia de Maravilla Martínez tras su flojísima actuación en el clásico de Avellaneda. La cita bíblica, en definitiva, es el fiel reflejo de las conclusiones que sacó Maravilla post clásico. La "bofetada" representa un llamado de atención fuerte pero no derrota definitiva, sino más bien una especie de aprendizaje que, lejos de debilitarlo, lo fortalece para seguir adelante.