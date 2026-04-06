El intrincado descargo bíblico de Maravilla Martínez tras su penal errado ante Independiente: qué quiso decir
Adrián Martínez rompió el silencio tras su cuestionada actuación en el clásico de Avellaneda con una cita en sus redes que dejó varias definiciones sueltas.
Después de la dura derrota de Racing en el clásico de Avellaneda, se pronunció el protagonista principal. Sí, Maravilla Martínez, que vivió una tarde oscura en cancha de Independiente, rompió el silencio en sus redes sociales de la manera que lo caracteriza: con la Biblia en la mano.
El 9 de la Academia esperó a que se calmaran las aguas y, este lunes al mediodía, hizo un primer descargo en medio de las críticas por los goles errados (un penal mal picado y una pifia con el arco vacío) que condujeron al triunfo del Rojo. El mensaje, publicado en su historia de Instagram, es conciso, pero con varias definiciones sueltas.
La cita bíblica de Maravilla Martínez en medio de las críticas tras el clásico de Avellaneda
El versículo citado corresponde a 2 Corintios 12:7, una carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto (Grecia). "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca", expresa. En simples palabras, es un recordatorio para el propio goleador de seguir por el camino de la humildad pese a las adversidades.
La cita bíblica, en definitiva, es el fiel reflejo de las conclusiones que sacó Maravilla post clásico. La "bofetada" representa un llamado de atención fuerte pero no derrota definitiva, sino más bien una especie de aprendizaje que, lejos de debilitarlo, lo fortalece para seguir adelante.
"Qué le vamos a decir a Maravilla. Hizo 200 goles, Nos dio tantas cosas", dijo Gustavo Costas, la persona que representa al hincha en todas sus facetas. Y si bien la herida tardará en sanar, el delantero le dio mucho a Racing y, en tiempo complicados, la gente no le soltará la mano.