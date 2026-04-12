Racing y River juegan un clásico que promete ser muy caliente en el Cilindro: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 14, en la previa del Superclásico, River visitará en Avellaneda a Racing, que viene de caer el fin de semana anterior contra Independiente.

Racing recibirá esta noche a River Plate por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B. El encuentro, comanzará a las 20 horas el Cilindro de Avellaneda y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado es Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Así llega Racing Club Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2041882665909940685?s=20&partner=&hide_thread=false Seguimos todos juntos. Como siempre pic.twitter.com/Cw6TrN5eHp — Racing Club (@RacingClub) April 8, 2026 La Academia de Gustavo Costas viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante. En dicho encuentro, jugó con un bajo nivel y sufrió en varios tramos del partido, pero finalmente aprovechó la buena efectividad que tuvo y se llevó los tres puntos tras imponerse 3-1.

En lo que respecta al Apertura, Racing marcha sexto en la Zona B después de caer 1-0 en la última fecha en el clásico de Avellaneda ante Independiente, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones.

Así llega River Plate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2042751088994959416?s=20&partner=&hide_thread=false en el domingo pic.twitter.com/pJUgbgdYGr — River Plate (@RiverPlate) April 10, 2026 River, por su parte, igualó 1-1 con Blooming de Bolivia como visitante en su debut en la Copa Sudamericana. Este fue el primer partido que no ganó con Eduardo Coudet como director técnico, ya que bajo el mando del Chacho habían sumado de a 3 en las cuatro presentaciones previas.

En este Torneo Apertura, el Millonario marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 26.