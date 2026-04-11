¡Piedra libre para Marcelo Gallardo! Qué partido del fútbol europeo fue a ver a 45 días de renunciar a River

A casi dos meses de su ida de River, Marcelo Gallardo fue sorprendido en plena tribuna mientras observaba atentamente un encuentro de las grandes ligas.

Después de varias semanas lejos del foco mediático, Marcelo Gallardo volvió a aparecer en público y lo hizo a miles de kilómetros de Argentina. A casi dos meses de ponerle fin a su segundo ciclo en River, el DT fue captado este sábado en España, donde asistió como espectador a un partido de La Liga.

La imagen se dio en San Sebastián, durante el duelo entre Real Sociedad y Deportivo Alavés. Apenas iban poco más de diez minutos cuando la transmisión oficial enfocó al Muñeco en la tribuna, siguiendo atentamente el desarrollo del match. Su presencia sorprendió y rápidamente generó repercusión en redes y, claro, también en Núñez.

Y lo cierto es que el encuentro fue un show: un 3-3 que tuvo de todo. Además, contó con presencia argentina dentro de la cancha. Nahuel Tenaglia fue titular en el exequipo de Eduardo Coudet, justamente el sucesor del Muñeco en el banco millonario, mientras que Lucas Boyé ingresó en el segundo tiempo. Este último, con un condimento especial: el delantero fue el primer juvenil que hizo debutar Gallardo en la Primera de River, allá por 2014.

Video: Marcelo Gallardo presenció el partidazo entre Real Sociedad y Alavés por La Liga de España Marcelo Gallardo dijo presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad y Alavés. Marcelo Gallardo dijo presente en San Sebastián para ver el duelo entre Real Sociedad y Alavés. Video: ESPN Anteriormente, al entrenador más ganador de la historia del club se lo había visto en Parque Chás, viendo un partido de su hijo Benjamín, y luego en un restaurante porteño, donde accedió a fotos con empleados del lugar. En medio de la jornada retro de La Liga, la aparición del Muñeco se robó parte de la atención.