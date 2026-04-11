El fuerte mensaje de Javier Mascherano al plantel de Inter Miami tras el flojo arranque de 2026

En la previa al duelo ante New York RB, Javier Mascherano habló sobre el presente de las Garzas y, dejando a un lado a Messi, le bajó línea a sus dirigidos.

En Inter Miami saben que el margen es corto y que el arranque de la temporada dejó más dudas que certezas. Por eso, en la previa del cruce ante New York RB, Javier Mascherano alzó la voz en conferencia de prensa y dejó varios conceptos para tener en cuenta.

Con autocrítica incluida y foco total en lo que viene, el DT argentino avisó que no espera un trámite sencillo para el partido de este sábado a las 20:30 (hora argentina) en el NU Stadium, la nueva casa de las Garzas. “Nos vamos a cruzar con un equipo que viene en levantada y que no suele especular. Por eso tenemos que salir desde el arranque con otra intensidad, no como nos pasó contra Austin”, explicó en primera instancia.

Javier Mascherano, de la autocrítica al mensaje para los jugadores de Inter Miami Justamente, el agónico 2-2 de la fecha pasada dejó en evidencia algunas falencias que el Jefecito pretende corregir de inmediato. En base a eso, analizó: “Sabemos que tenemos cosas por corregir. El equipo rinde mucho mejor cuando se pone en ventaja, no podemos estar siempre corriendo desde atrás”.

El primer gol de Messi en el NU Stadium El primer gol de Messi en el NU Stadium Apple TV En ese sentido, uno de los focos estuvo puesto en la dependencia de Lionel Messi. Si bien destacó lo que genera el capitán, también le bajó línea al resto de los jugadores de Inter Miami con una frase contundente. “Leo es un caso aparte, te da soluciones en cualquier momento. Pero necesitamos que el resto también acompañe”, lanzó.