La terrorífica confesión de Neymar sobre la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar: "Lo juro por Dios"

Neymar relató las horribles escenas que vivió luego de aquella jornada en la que Croacia dejó afuera al Scratch en cuartos de final de la Copa del Mundo.

El recuerdo sigue latente y duele como el primer día. Mientras se debate por su presencia en el próximo Mundial, Neymar se refirió a uno de los momentos más duros de su carrera: la eliminación de la Selección de Brasil en Qatar 2022.

El desgarrador relato de Neymar sobre el Mundial 2022 con Brasil El 10 del Santos sorprendió con un testimonio tan íntimo como estremecedor sobre lo que vivió después de la inesperada derrota ante Croacia por penales en cuartos de final. “Sentí que me había muerto. Fuimos al hotel después del partido... Amigo, parecía que el mundo se había acabado. Nos íbamos reencontrando con los familiares de a poco, tipo Walking Dead, ¿viste?”, relató, comparando la escena con la icónica serie.

Según contó Ney, el clima dentro del hotel de la Verdeamarela, en aquel entonces dirigida por Tité, era desolador. “Todos pasaban al lado tuyo medio serios, ponían una cara como de (tristeza), tipo 'qué mierda, ¿no?'. Fue una locura. Hermano, vi mi entierro, cómo va a ser. Lo juro por Dios”, sentenció en crudo.

Dominik Livakovic El arquero croata, otra vez figura, detuvo un penal y Croacia dejó afuera a Brasil. Foto: EFE Dominik Livakovic, el arquero de Croacia que detuvo un penal en la tanda para que Croacia elimine a Brasil del Mundial 2022. Foto: EFE El ex Barcelona y PSG también profundizó en la imagen que le quedó grabada. “Yo estaba sentado en una salita y ahí iban llegando. Llegaba mi familia, todos con los ojos rojos, todos me saludaban, pero no decían nada. No había qué decir, pero me quedé sentado así (de brazos cruzados) unos cinco minutos, mirando, y nadie decía nada, solo te miraban. Yo pensaba: 'Carajo, parece que estoy dentro de un ataúd'”, explicó.