Martínez Quarta lanzó una declaración a horas de la final con Belgrano que cayó mal en los hinchas de River

Martínez Quarta destacó el trabajo hecho por el equipo para llegar al duelo decisivo por el título, pero los fanáticos de River no tomaron bien sus palabras.

River Plate está a las puertas de volver a gritar campeón de Primera División, desde que lo hiciera por última vez en 2023, y cortar una sequía de más de dos años sin títulos (desde la Supercopa Argentina 2023, jugada a principios de 2024). Este domingo desde las 15.30 jugará la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba.

El equipo será capitaneado esta tarde por Lucas Martínez Quarta, quien fue el encargado el sábado de representar al club en la conferencia de prensa protocolar que exige la Liga Profesional. En la misma, realizó unas declaraciones que no cayeron para nada bien entre los hinchas millonarios, quienes expresaron su malestar en redes.

Las declaraciones de Lucas Martínez Quarta en la previa de River-Belgrano Las declaraciones de Lucas Martínez Quarta en la previa de River-Belgrano ESPN "Estamos contentos de haber llegado a la final, porque quiere decir que hicimos las cosas bien. Nos agarra en un lindo momento. Pase lo que pase mañana tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos. Somos un equipo luchador y no es un mensaje de conformismo. Espero que mañana podamos darle una alegría a nuestra gente", apuntó el chino, lo que provocó una ola de comentarios negativos y críticos de parte de los fanáticos, que remarcaron la "obligación" que tienen los jugadores de levantar el trofeo.

Al ser repreguntado por el asunto, el defensor central reforzó su punto: "Hace tres meses, ninguno de ustedes (los periodistas) se imaginaba que River iba a llegar hasta acá. No era fácil. Está a la vista de todos. Se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia del club (Marcelo Gallardo). Eso nos golpeó mucho, pero como grupo supimos salir adelante y eso tiene el doble de mérito. Por eso digo que tenemos que estar orgullosos", insistió.