El emotivo mensaje de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista: "Descansa en paz, mi amor"

El fútbol sudafricano continúa conmocionado por la muerte de Jayden Adams , mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional. Mientras avanza la investigación para determinar las causas del fallecimiento, el mensaje que publicó su pareja en redes sociales luego de la muerte del futbolista se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores tras la noticia.

Aqueelah Chloe Adendorf, madre de la hija que compartía con el futbolista, despidió a Adams con una carta en redes sociales en la que recordó los momentos vividos juntos y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.

En una publicación que rápidamente se viralizó, la joven aseguró que no encontraba palabras para describir el vacío que dejó la muerte del jugador. En su mensaje lo definió como "el amor de su vida", además de destacar que había sido su mayor apoyo y su mejor amigo.

También agradeció cada recuerdo compartido y afirmó que llevará su amor para siempre. La despedida concluyó con un mensaje cargado de emoción, en el que expresó su deseo de reencontrarse con él en el futuro.

Horas más tarde, Aqueelah volvió a utilizar sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas desde distintos lugares del mundo. En ese mensaje también hizo referencia a la difícil situación que atraviesa junto a Allaïa-Jayda, la hija de ambos, y explicó que respondería los mensajes cuando le fuera posible.

La investigación continúa abierta

La muerte del futbolista fue confirmada el 11 de julio por su familia y por representantes cercanos al jugador. Paralelamente, la Policía de Ciudad del Cabo inició una investigación luego de que el cuerpo fuera encontrado en una vivienda ubicada sobre Military Road, en el barrio de Schotschekloof.

El portavoz policial, el capitán FC van Wyk, informó que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho y aclaró que, por el momento, no fue confirmada oficialmente la causa del fallecimiento.

Jayden Adams tenía 25 años y murió tras su participación con Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: @FIFAcom

Ante la repercusión del caso, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió prudencia tanto a los medios de comunicación como al público y solicitó evitar especulaciones mientras la investigación permanece en curso y la familia atraviesa el duelo.

El fútbol despidió a Jayden Adams

La noticia provocó una inmediata reacción en el ambiente deportivo. La South African Football Players Union (SAFPU) lamentó la pérdida y destacó el legado que deja Adams tanto por su talento dentro del campo como por sus cualidades personales.

En la misma línea se expresó el Mamelodi Sundowns, club donde desarrollaba su carrera. A través de un comunicado oficial, la institución manifestó su profundo dolor, acompañó a la familia del futbolista y pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos durante este difícil momento.

Nacido en Stellenbosch, Adams inició su carrera profesional en el equipo de su ciudad antes de incorporarse al Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol sudafricano. Su rendimiento le permitió ganarse un lugar en la selección nacional y participar de la reciente Copa Mundial.

Durante el torneo disputó minutos en los encuentros frente a México, República Checa y Corea del Sur, consolidándose como una de las apuestas de futuro para el seleccionado africano.

La tragedia también estuvo marcada por un duro contexto familiar: la muerte del futbolista ocurrió apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

El impacto de la noticia trascendió las fronteras de Sudáfrica. Antes de los partidos de cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega, y posteriormente entre Argentina y Suiza, se realizó un minuto de silencio en homenaje al mediocampista, en un gesto de respeto que reflejó la conmoción que generó su fallecimiento en el mundo del fútbol.