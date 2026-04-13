El picante posteo de Adidas tras el triunfo de River ante Racing, que estrenó camiseta de Nike

Adidas, la marca que viste a River, aprovechó el clásico para lanzar una indirecta a su competencia tras el estreno de la nueva pilcha de Racing en el Cilindro.

Adidas picanteó a Nike tras el triunfo de River ante Racing, que estrenó nueva piel. Mirá el posteo.

El triunfo de River por 2-0 ante Racing en el Cilindro no solo dejó repercusiones futbolísticas, sino también una fuerte chicana de una de las marcas de indumentaria hacia su principal competencia. Adidas, sponsor del Millonario, publicó un sugestivo mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

"Un triunfo clásico", escribió la marca de las tres tiras junto a una imagen de Facundo Colidio festejando el gol del 1-0 River y la frase "Con la camiseta", en clara alusión a la supremacía histórica del Millonario sobre Racing. El posteo fue leído como una chicana directa a Nike, que justamente tuvo su estreno como nueva indumentaria de la Academia en este partido.

El posteo de Adidas celebrando el triunfo de River sobre Racing El posteo de adidas celebrando el triunfo de River sobre Racing El contexto le dio aún más sabor: Racing presentó su nueva camiseta con el lema “La locura que nos une”, en una campaña que tuvo como voz a Guillermo Francella y la participación de jugadores del plantel. Sin embargo, la derrota ante River opacó el lanzamiento y abrió la puerta a las cargadas.

Más allá del marketing, los números también alimentan la rivalidad. Con este resultado, River amplió la diferencia en el historial y le sacó 45 partidos de ventaja a Racing, consolidando una paternidad notable que también se jugó en redes.