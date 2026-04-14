Estudiantes de La Plata se impuso 2-1 sobre Cusco y sumó su primer triunfo en la Copa

Por la fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2026 , Estudiantes de La Plata , que venía de empatar 1-1 en su debut contra Independiente Medellín en Colombia, sumó su primer triunfo en esta edición del máximo certamen continental al imponerse en el Estadio UNO por 2-1 sobre Cusco de Perú, el rival más débil del Grupo A.

El Pincha comenzó ganando con un gol de Facundo Farías promediando la media hora del primer tiempo, pero Lucas Colitto lo empató muy rápidamente para la visita. Tiago Palacios terminaría marcando el gol de la victoria para los dirigidos por Alexander Medina en el arranque del segundo tiempo.

La primera llegada del partido fue del local, en el primer minuto, con un centro desde la izquierda que llegó al segundo palo para el cabezazo del delantero Guido Carrillo, que se fue cerca del poste derecho del arquero Pedro Díaz. Volvió a generar peligro a los 9', con un remate desde afuera del área del volante Ezequiel Piovi que salió potente pero impreciso, a algunos centímetros del travesaño.

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Solo un minuto después, Cetré sacó un disparo cruzado desde el costado izquierdo del área, desviado luego de una gran estirada por Pedro Díaz. El conjunto peruano tuvo su primera llegada de peligro en 26 minutos del primer tiempo, con un remate del volante argentino Gabriel Carabajal desde el círculo central que intentó sorprender al arquero Fernando Muslera, aunque el uruguayo pudo correr hacia atrás y frenar la pelota a algunos metros de la línea de meta.

Estudiantes abrió el marcador a los 28', cuando el arquero Pedro Díaz salía a quedarse con un pase largo al segundo palo pero chocó con su compañero Aldair Fuentes, por lo que perdió la pelota y se la sirvió a Facundo Farias, que definió al gol ante el arco libre.

El gol de Colitto para el empate de Cusco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2044182497932501443?s=20&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡Cusco sorprende en UNO! Colitto estableció el 1-1 frente a Estudiantes.



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Solo tres minutos después, el extremo argentino Lucas Colitto gambeteó por el costado derecho del área, quedó mano a mano con Muslera y lo venció cruzando un derechazo bajo, para el 1-1.

En 34', un remate de primera desde el borde del área de Cetré salió alto y, aunque tomó efecto, cayó por detrás del techo del arco. Seis minutos más tarde, un centro bajo desde la derecha habilitó el desmarque por el primer palo de Carabajal, que definió con la tibia y terminó desviando su disparo por encima del palo horizontal.

El golazo de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

En el segundo minuto del complemento, el extremo Tiago Palacios se quedó con una pelota suelta sobre el borde del área y sacó un zurdazo con efecto al segundo palo, que además se desvió en un rival para terminar entrando cerrado por el poste derecho de Díaz.

La visita se quedó con un hombre menos a los 51 minutos, luego de una infracción por detrás de Colitto sobre el volante Mikel Amondarain que lo hizo ver la segunda amarilla.

La expulsión de Colitto en Cusco

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A los 62', un derechazo bajo y de primera del volante Gabriel Neves desde afuera del área dio en el palo izquierdo del guardameta del conjunto peruano. En 70', Tiago Palacios recibió por el costado derecho, se cerró y sacó un disparo buscando el ángulo derecho del arquero rival, aunque erró por unos pocos centímetros.

A los 85 minutos, en un final de partido en el que el conjunto peruano pudo generar algunas ocasiones de peligro, el mediocampista José Ali recibió por el costado izquierdo del área y pudo rematar, aunque sacó un tiro excesivamente alto.

Con el triunfo, Estudiantes se quedó con la primera posición del grupo A, con cuatro unidades, mientras que el elenco que dirige el argentino Alejandro Orfila es último, sin sumar puntos. En la próxima fecha, el equipo del Cacique Medina deberá recibir al campeón defensor de la Libertadores, Flamengo, el miércoles 29 de abril a partir de las 21:30, mientras que Cusco será visitante de Deportivo Independiente Medellín, el jueves 30 de abril a las 23:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Estudiantes - Cusco