Golpazo para Rosario Central a horas de visitar a Libertad por la Copa Libertadores

Rosario Central afrontará este miércoles un compromiso determinante en la Copa Libertadores cuando visite a Libertad en Asunción, por la fase de grupos. El equipo rosarino buscará sumar fuera de casa para acomodarse en la tabla y sostener sus aspiraciones de clasificación.

El conjunto dirigido por el Canalla llega a este cruce con la necesidad de conseguir un resultado positivo en un escenario siempre exigente, ante un rival que suele hacerse fuerte como local.

Sin embargo, en la previa del viaje, el equipo recibió una dura noticia que cambia el panorama de cara al partido.

Ángel Di María sufrió una molestia muscular en el entrenamiento del martes y quedó descartado para el encuentro. El rosarino no integró la delegación y se quedará trabajando en su recuperación.

El inconveniente físico estaría ubicado en el aductor derecho, una zona que lo viene afectando desde hace tiempo y que ya había condicionado su participación en partidos recientes.

“Ayer sentí una molestia en el aductor. El doctor me dijo que no estaba roto, pero el dolor era muy fuerte”, había revelado el propio Di María en declaraciones previas. Agregando: “Estaba convencido que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio. La única manera de patear era de aire para que no me doliera".

El atacante ya había atravesado situaciones similares en las últimas semanas, incluso jugando con dolor en el clásico ante Newell’s, donde convirtió un gol antes de ser reemplazado.

di maría central Baja sensible para el equipo rosarino en la Copa Libertadores. Instagram @angeldimariajm

Cambio obligado para Rosario Central

La ausencia del “Fideo” representa una baja sensible para Rosario Central, que pierde a su jugador más determinante en ofensiva en un duelo clave fuera de casa. El cuerpo técnico deberá rearmar el equipo para enfrentar a Libertad sin su principal figura, en un contexto donde cada punto puede resultar decisivo en la fase de grupos.

Mientras tanto, Di María permanecerá en Rosario enfocado en recuperarse de una molestia que vuelve a encender las alarmas y que obliga a manejar con cautela su estado físico en plena competencia.