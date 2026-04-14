Con la cabeza en el Superclásico ante Boca, el once alternativo de River que prepara Coudet vs Carabobo

El DT de River apunta a preservar piezas clave de cara a Superclásico y pondría mayoría de suplentes frente a los venezolanos este miércoles en el Monumental.

Con el clásico en el horizonte inmediato, la prioridad de Coudet pasa por administrar cargas y llegar con lo mejor al domingo.

En River Plate ya miran de reojo el Superclásico y eso impacta de lleno en el armado del equipo para la Copa Sudamericana. Para enfrentar a Carabobo, Eduardo Coudet analiza una rotación fuerte con el objetivo de preservar a los titulares.

El Millonario recibirá al conjunto venezolano este miércoles por el Grupo H en un partido importante, pero condicionado por la cercanía del duelo ante Boca Juniors. Con menos descanso que su rival, el cuerpo técnico busca evitar riesgos físicos en una semana cargada.

En ese contexto, la idea es poner un equipo alternativo. Solo algunos habituales titulares tendrían minutos, mientras que la base sería con jugadores que no vienen sumando tanto rodaje. La decisión apunta a llegar con lo mejor al clásico, que aparece como el partido más trascendente en lo inmediato.

River rota y guarda piernas para lo que viene: el Superclásico juanfer quintero river El regreso de Juanfer Quintero ilusiona a los hinchas de River X @RiverPlate En defensa se mantendrían nombres que ya vienen teniendo participación, mientras que en el mediocampo y ataque aparecerían variantes como Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero, junto a otros futbolistas que buscan ganarse un lugar.

De esta manera, Coudet empieza a mostrar su primera gran apuesta desde que asumió: priorizar el contexto y el calendario por sobre un solo partido. River necesita sumar en la Sudamericana, pero el Superclásico pesa y mucho en la planificación.