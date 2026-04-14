Video: el enojo del DT del Barcelona por una ¿"bilardeada" del Cholo Simeone a horas de la revancha en la Champions?

El Barcelona se entrenó en el Wanda Metropolitano y Hansi Flick detectó un detalle que sintió que podía perjudicar a su equipo en el duelo de vuelta. ¿Qué pasó?

En la previa de un partido decisivo, cualquier detalle cuenta. Y eso quedó en evidencia en la práctica del Barcelona en el estadio del Atlético de Madrid, donde a Hansi Flick le llamó la atención un detalle que sintió que que podía jugarle en contra a su equipo de cara a la revancha de los cuartos de la Champions League contra los de Diego Simeone.

El técnico alemán se mostró visiblemente molesto con el estado del campo de juego del Wanda Metropolitano y de inmediato se acercó al delegado de la UEFA, el danés Christian Kofoed, que se encontraba a metros observando atentamente el entrenamiento blaugrana, para contarle el motivo de su malestar.

¿Avivada del Cholo Simeone? El enojo de Flick y la decisión de la UEFA Las imágenes, difundidas por el programa deportivo español El Chiringuito, evidenciaron gestos de fastidio, aunque no quedó claro si el problema era el largo del césped o su condición general.

Hansi Flick se quejó ante la UEFA por la altura del césped del Wanda Metropolitano antes de la revancha Atlético de Madrid vs. Barcelona. Hansi Flick se quejó ante la UEFA por la altura del césped del Wanda Metropolitano antes de la revancha Atlético de Madrid vs. Barcelona. Video El Chiringuito Del otro lado, el Colchonero quedó en el centro de la escena, aunque sin emitir respuesta pública. Lo cierto es que a Flick no le gustaron nada las condiciones en las que se entrenó su equipo en el día previo, por lo que se le solicitó a la UEFA que chequeara el estado del campo de juego, y la respuesta llegó en la mañana del martes, día del partido: la altura del césped es de 26 milímetros, dentro de lo permitido, ya que el límite es de 30 milímetros.