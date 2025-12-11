La sorpresiva frase de Lando Norris sobre Max Verstappen tras consagrarse campeón del mundo: "Habla más de..."

Lando Norris llenó de elogios al piloto neerlandés de Red Bull por la gran batalla que dio durante la segunda parte de la temporada de F1.

Lando Norris llenó de elogios a Max Verstappen por su gran remontada en el final de temporada.

Lando Norris se consagró como el nuevo campeón de la Fórmula 1. El piloto de McLaren, que sufrió y sintió la presión de Max Verstappen en las últimas carreras de la temporada, consiguió los 15 puntos que necesita al terminar 3- en Abu Dhabi y escribió su nombre en los libros de historia del automovilismo.

De todas maneras, muchos aplaudieron y felicitaron la gran remontada del piloto neerlandés, quien tras el receso invernal logró descontarle más de 100 puntos al británico y se quedó a tan solo 2 unidades de conseguir el pentacampeonato.

Ahora, quien llenó de elogios a Súper Max fue el propio Norris. En diálogo con Sky Sports, el campeón del mundo de la Fórmula 1 se refirió a la manera en que el de Red Bull luchó hasta el final para llegar con chances a la última fecha del calendario.

La dura crítica de Norris a Max Verstappen tras el GP de Japón. Foto: EFE Norris destacó la solidez de Max Verstappen tras consagrarse campeón del mundo. Foto: EFE El tremendo elogio de Lando Norris a Max Verstappen “El año pasado me decepcionó terminar en segundo lugar. Todos los pilotos quieren ganar, y por eso, incluso después de Zandvoort (donde un fallo en el motor le hizo terminar 34 segundos por detrás de Oscar Piastri), nunca me rendí. Ciertamente, no tenía muchas esperanzas de que aún hubiera una oportunidad, pero creo que si este año ha demostrado algo, no ha sido tanto en relación conmigo. Fue increíble ver a Max recuperar 100 puntos y llegar donde llegó al final. 2025 habla más de él que de mí”, comenzó.

“Verstappen ni siquiera necesitaba respeto, ya lo tenía porque es un cuatro veces campeón del mundo que ha ganado todo lo que había que ganar y probablemente mucho más. Sin embargo, haber recuperado esa diferencia le da aún más mérito”, agregó.