Forbes reveló los salarios de la F1 2025: el campeón no fue el mejor pago y hay un "rookie" en el Top 10

Con el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , también se dio a conocer el análisis anual de Forbes , que publicó su ranking actualizado con los pilotos que mayores ingresos obtuvieron durante el campeonato, un informe que volvió a revelar cifras sorprendentes dentro del paddock.

De acuerdo con Forbes , los diez nombres que integran la élite salarial de la categoría sumaron una cifra estimada de US$ 363 millones, combinando salarios y bonos de rendimiento. Esto representa un crecimiento del 15 % respecto de lo registrado en 2024, consolidando el avance financiero de la F1 a nivel global.

Aunque Lando Norris se coronó campeón del mundo en Abu Dabi , su posición económica quedó por detrás de otros dos pilotos. El británico totalizó US$ 57.5 millones, resultado de un salario base de US$ 18 millones y un paquete de bonos que osciló entre US$ 29.5 y 39.5 millones.

El primer puesto volvió a ser para Max Verstappen , quien se impuso con US$ 76 millones. De esa cifra, US$ 65 millones correspondieron a salario y US$ 11 millones a bonos, lo que le permitió reafirmarse como el piloto mejor pagado por cuarto año consecutivo.

El segundo lugar fue para Lewis Hamilton , que vivió una temporada irregular en lo deportivo pero extraordinaria en términos económicos. Su llegada a Ferrari le aseguró un contrato de US$ 70 millones, más US$ 0.5 millones adicionales en bonos, uno de los acuerdos más elevados jamás firmados en la categoría.

Piastri y Leclerc completan el top cinco

La cuarta posición quedó en manos de Oscar Piastri, que acumuló US$ 37.5 millones. Según Forbes, el australiano recibió US$ 10 millones de salario y el resto en bonos, una cifra significativamente inferior a la de los tres primeros.

En quinto lugar se ubicó Charles Leclerc, quien obtuvo US$ 30 millones en salario fijo y sin bonos registrados. Aun así, se mantuvo entre los pilotos con mejor valoración económica del campeonato.

La publicación también destacó el incremento del valor comercial de los pilotos, que sigue creciendo incluso cuando los resultados deportivos no acompañan. La F1 continúa consolidándose como una industria multimillonaria en la que el posicionamiento de marca pesa tanto como el rendimiento en pista.

Top 10 de pilotos mejor pagados de 2025, según Forbes