Lando Norris ya decidió qué número llevará en su McLaren durante la próxima temporada

Lando Norris no tardó en tomar una determinación clave después de su consagración en el Gran Premio de Abu Dhabi. A solo horas de celebrar su primer título mundial, el piloto británico ya tenía claro cómo quería presentarse en la Fórmula 1 2026.

Durante sus primeras declaraciones posteriores a la conquista, dejó entrever que afrontará la próxima temporada con un cambio significativo respecto a su tradicional identidad en McLaren.

La elección de Lando Norris Cuando finalmente lo hizo público, quedó claro que Norris estaba dispuesto a romper con una costumbre arraigada desde su debut en 2019. Acostumbrado al número 4, decidió dejarlo de lado por un motivo contundente: utilizará el número uno, un privilegio reservado exclusivamente al campeón reinante de la Fórmula 1. No todos los pilotos optan por adoptarlo —Lewis Hamilton, por ejemplo, mantuvo generalmente el 44—, pero el británico quiso devolver al dorsal su simbolismo histórico, que Max Verstappen llevó en las últimas cuatro temporadas.

“Es la tradición”, explicó Norris ante Sky Sports al justificar su decisión. “Existe por una buena razón. Está ahí porque puedes intentar conseguirlo, puedes trabajar duro para intentar obtenerlo. Todos nosotros en el equipo, todos los que desempeñan un papel en McLaren o en mi coche, podremos llevarlo con orgullo. Son todos mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que forman parte de McLaren quienes también obtienen este reconocimiento”.

Lando Norris campeón de la F1 2025 Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1 2025. @F1 El campeón amplió su mirada colectiva: “Así que no es para mí, es también para ellos. Es su orgullo, sabiendo que han proporcionado una enorme cantidad de trabajo y esfuerzo en todo lo que hacen, y que también pueden decir 'Somos el número uno'. Es menos cool cuando dices 'Somos el número cuatro', ¡así que estarán aún más felices que yo!”.