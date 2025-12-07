Qué recibe Lando Norris por ser el nuevo campeón de la Fórmula 1

El campeón del mundo no recibe un fondo económico, pero sí un trofeo histórico y un privilegio exclusivo.

La Fórmula 1 acumula 75 años de historia y 35 pilotos que alcanzaron la corona máxima. A pesar del crecimiento del negocio y de la llegada de nuevos fabricantes, hay algo que prácticamente no cambió: el reconocimiento que se entrega al campeón.

Contra lo que suele creerse, el monarca de la temporada -que este año es Lando Norris- no recibe un premio económico directo por parte de la categoría.

Fórmula 1, sin premios en efectivo El dinero de la F1 se reparte entre los equipos mediante el Acuerdo de la Concordia, un esquema que determina cuánto recibe cada escudería según su rendimiento. Los pilotos quedan afuera de ese fondo y solo pueden acceder a bonificaciones internas que negocian directamente con sus equipos.

Lo que sí reciben es un trofeo que se convirtió en un símbolo de la categoría. Desde mediados de los años 90, el campeón levanta el Trofeo del Campeonato Mundial de Pilotos, creado por el orfebre Richard Fox. La copa, hecha de plata esterlina y con detalles dorados, lleva grabadas las firmas de quienes conquistaron el título desde los inicios del campeonato.

trofeo f1 El campeón de la Fórmula 1 no recibe un fondo económico, pero sí un trofeo histórico. Motorsports El ganador lo recibe en la gala anual de la FIA, un evento que se organiza una vez finalizada la última carrera. Sin embargo, el trofeo no queda en manos del piloto de forma definitiva: se exhibe temporalmente en la sede de su equipo y luego vuelve a la FIA para ser entregado al campeón siguiente. Quien quiera conservarlo debe adquirir una réplica oficial.