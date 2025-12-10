Un multicampeón con Boca responsabilizó a Marchesín por el gol de Maravilla Martínez en la eliminación del Clausura: "Es el ABC del..."

Un histórico futbolista de Boca disparó contra el arquero y le echó la culpa en el tanto del delantero de Racing que derivó en la eliminación del torneo.

Boca sufrió un duro golpe a su ilusión de volver a ser campeón. El equipo de Claudio Úbeda, que venía de 5 partidos al hilo ganando, quedó a un paso de disputar la gran final del Clausura, pero fue eliminado por el Racing de Costas.

En un partido muy cerrado y con pocas ocasiones de gol, Maravilla Martínez, con un cabezazo sensacional tras un centro de Gabriel Rojas, marcó el 1-0 final que le permitió a la Academia meterse en la gran final que se disputará este sábado a las 21:00 horas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Estudiantes de La Plata.

Está eliminación generó mucha repercusión en el mundo Boca, pues la gran mayoría de los hinchas responsabilizaron a Úbeda, quien hizo mal los cambios, otros a los jugadores por el mal rendimiento que mostraron en la cancha y para Carlos Navarro Montoya, el principal responsable fue Agustín Marchesín, ya que lo responsabilizó por el gol del delantero de Racing que derivó en la derrota.

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín por el gol de Maravilla "A Agustín le faltó mirar quién entraba. Porque la jugada era cantada, es una pelota excelsa de (Agustín) Almendra para Rojas, y Rojas cuando levanta la cabeza había un solo jugador que podía recibir la pelota. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar a ver quién entra para hacerte el gol. Porque de allá de zurda no te van a hacer el gol. Si él observa, si él lee la jugada, es una pelota para salir", analizó en diálogo con Picado TV.