Un multicampeón con Boca responsabilizó a Marchesín por el gol de Maravilla Martínez en la eliminación del Clausura: "Es el ABC del..."
Un histórico futbolista de Boca disparó contra el arquero y le echó la culpa en el tanto del delantero de Racing que derivó en la eliminación del torneo.
Boca sufrió un duro golpe a su ilusión de volver a ser campeón. El equipo de Claudio Úbeda, que venía de 5 partidos al hilo ganando, quedó a un paso de disputar la gran final del Clausura, pero fue eliminado por el Racing de Costas.
En un partido muy cerrado y con pocas ocasiones de gol, Maravilla Martínez, con un cabezazo sensacional tras un centro de Gabriel Rojas, marcó el 1-0 final que le permitió a la Academia meterse en la gran final que se disputará este sábado a las 21:00 horas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Estudiantes de La Plata.
Está eliminación generó mucha repercusión en el mundo Boca, pues la gran mayoría de los hinchas responsabilizaron a Úbeda, quien hizo mal los cambios, otros a los jugadores por el mal rendimiento que mostraron en la cancha y para Carlos Navarro Montoya, el principal responsable fue Agustín Marchesín, ya que lo responsabilizó por el gol del delantero de Racing que derivó en la derrota.
Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín por el gol de Maravilla
"A Agustín le faltó mirar quién entraba. Porque la jugada era cantada, es una pelota excelsa de (Agustín) Almendra para Rojas, y Rojas cuando levanta la cabeza había un solo jugador que podía recibir la pelota. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar a ver quién entra para hacerte el gol. Porque de allá de zurda no te van a hacer el gol. Si él observa, si él lee la jugada, es una pelota para salir", analizó en diálogo con Picado TV.
"Primero, para mí, está muy adentro el arco. Segundo, no mira quién entra, que es el ABC del arquero. Porque llega un momento que el arquero tiene un adversario letal, que es la pelota, aunque parezca mentira. Porque vos, de tanto mirar la pelota, empezás a perder panorama. Y él tendría que haber mirado, porque era cantado el centro para el único jugador que entraba, que era Maravilla", completó el Mono.