La desafiante confesión de Codesal, el polémico árbitro de la final del Mundial de Italia '90: "A Diego tengo la oportunidad de..."

Edgardo Codesal reconoció que evaluó mostrarle la roja a Diego Maradona antes del inicio de la final ante Alemania por su insulto tras los abucheos al himno.

Con Goyco a su lado y el árbitro mexicano de fondo, Diego Maradona y una histórica arenga tras los silbidos al himno argentino en Roma antes de la final del Mundial de Italia 1990.

Edgardo Codesal, árbitro de la recordada final del Mundial Italia 1990 entre la Selección argentina y Alemania, reavivó el debate sobre aquel partido que quedó marcado para siempre por el penal decisivo del cierre. El excolegiado contó que llegó a pensar seriamente en expulsar a Diego Maradona antes del inicio del encuentro en el estadio Olímpico de Roma.

El juez, nacionalizado mexicano, dio detalles de esa situación en diálogo con Tenfield. “Yo a Diego tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico”, aseguró, sorprendiendo al contar que evaluó mostrarle la tarjeta roja por haber insultado al público tras los abucheos al himno argentino. Según él, ese exabrupto estaba prohibido por reglamento.

Codesal profundizó en su postura y explicó la escena que vivió en aquellos segundos previos a la final más caliente de la época. "Imaginate antes de empezar una final del mundo decirle a la estrella máxima del mundo en ese momento: 'Señor, usted no puede jugar'. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta…", relató el exréferi, quien mantuvo hasta hoy defendida su actuación.

Consciente del impacto que hubiera tenido expulsar a Maradona antes del pitazo inicial, Codesal admitió que la magnitud del momento pesó en su decisión final. “Final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa”, explicó sobre por qué optó por no sancionar al capitán argentino.