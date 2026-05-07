Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque pidió hablar pero se lo negaron

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Burlando se sumó y cruzó a Oneto

El abogado Fernando Burlando arremetió contra Oneto calificándolo de "maleducado" debido a sus constantes interrupciones durante la declaración del perito Cassinelli.

Burlando solicitó formalmente al juez Alberto Gaig que aplique una sanción y se considere la Ley de Víctimas, argumentando que el tono del contrainterrogatorio resultaba una "vergüenza" para el proceso judicial.

Oneto, por su parte, reaccionó con ironía y fastidio, desafiando al magistrado con un rotundo: "Sancióneme, doctor, sancióneme"