La tajante respuesta de Daniel Vila sobre los allanamientos a la AFA en la causa Sur Finanzas

En el sorteo de la Copa Argentina 2026, el presidente de Independiente Rivadavia se expresó por los escándalos que sacuden a la AFA.

En una jornada muy especial para Independiente Rivadavia, en el marco del sorteo de la Copa Argentina 2026 en donde la Lepra buscará defender la corona de campeón, Daniel Vila, presidente del Azul, no ocultó su felicidad por el momento y además se refirió a la compleja situación que atraviesa la AFA tras los allanamientos del martes pasado.

Antes del momento de conocer a su rival para la fase inicial, que será Estudiantes de Buenos Aires, el máximo directivo del campeón habló con copa en mano y se mostró feliz por este presente: “Nosotros tomamos el club en enero de 2023 y en octubre salimos campeones y ascendimos. En el 2024 nos tocó defender la categoría y ya en 2025 acceder a un título nacional y llevar un título de estas características a Cuyo, es un enorme orgullo”.

Daniel Vila Vila estuvo en el sorteo de la Copa Argentino 2026 y tocó varios temas de la actualidad. Prensa Copa Argentina En diálogo con Doble Amarilla, Vila también se refirió a la próxima temporada, en donde el club deberá afrontar la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia: “Es una gran responsabilidad, nos ayuda a crecer, pero habrá que priorizar, porque será un año futbolístico muy corto. Debemos mantener nuestra posición en la Liga Profesional y tratar de dar batalla”.

La tajante respuesta de Daniel Vila sobre la AFA El presidente de Independiente Rivadavia también se expresó frente a los allanamientos a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino como así también de varios clubes, en el marco de la causa Sur Finanzas, y admitió que “hubo mucho de show”.

afa La justicia argentina allanó este martes el edificio de la AFA en el marco de la causa Sur Finanzas. Archivo “No hizo falta el apoyo (al presidente Claudio Tapia), porque no lo pidió. Solamente nos explicó que había tenido un allanamiento y mostró fotografías y lo que se habían llevado de la sede. Se llevaron documentación personal y cartas que habían llegado. La verdad que era nada”, agregó el directivo.