Confirmado: la Conmebol dio a conocer las fechas para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

El pasado martes por la noche, la Conmebol hizo oficial el día que se llevará a cabo el sorteo de los dos certamenes más importantes en Sudamérica.

La Conmebol anunció el día y horarios del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este miércoles el día y el horario para los sorteos correspondientes a las fases preliminares de la Copa Libertadores de América y la primera fase o fase nacional de la Copa Sudamericana, edición 2026.

Dichos sorteos se llevarán a cabo el día jueves 18 de diciembre en la sede de la Conmebol ubicada en la ciudad de Luque, departamento Central y periferia de Asunción, a las 12:00 hora local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1998806418749800912&partner=&hide_thread=false Día y horario confirmado: el sorteo de las Fases Preliminares de la CONMEBOL #Libertadores 2026. pic.twitter.com/YZxc7o65uj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 10, 2025 La Copa Libertadores, el certamen que tendrá a Boca, Central, Argentinos, Independiente Rivadavia y Platense En lo que respecta a la Copa Libertadores de América, se sortearán las fases previas 1, 2 y 3. En la fase 1 entrarán en competencia seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que disputarán entre sí partidos de ida y vuelta para definir a los tres clasificados a la Fase 2.

En la fase 2 se sumarán otros trece equipos: dos de Brasil, Chile y Colombia, más uno de Argentina y otro de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, que también jugarán partidos de ida y vuelta para determinar los ocho clasificados a la Fase 3.

Por su parte, la Fase 3 y última antes de la fase de grupos, enfrentará a los ocho equipos clasificados en encuentros de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la Copa Libertadores mientras que los perdedores jugarán la Copa Sudamericana.