Confirmado: la Conmebol dio a conocer las fechas para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
El pasado martes por la noche, la Conmebol hizo oficial el día que se llevará a cabo el sorteo de los dos certamenes más importantes en Sudamérica.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este miércoles el día y el horario para los sorteos correspondientes a las fases preliminares de la Copa Libertadores de América y la primera fase o fase nacional de la Copa Sudamericana, edición 2026.
Dichos sorteos se llevarán a cabo el día jueves 18 de diciembre en la sede de la Conmebol ubicada en la ciudad de Luque, departamento Central y periferia de Asunción, a las 12:00 hora local.
En lo que respecta a la Copa Libertadores de América, se sortearán las fases previas 1, 2 y 3. En la fase 1 entrarán en competencia seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que disputarán entre sí partidos de ida y vuelta para definir a los tres clasificados a la Fase 2.
En la fase 2 se sumarán otros trece equipos: dos de Brasil, Chile y Colombia, más uno de Argentina y otro de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, que también jugarán partidos de ida y vuelta para determinar los ocho clasificados a la Fase 3.
Por su parte, la Fase 3 y última antes de la fase de grupos, enfrentará a los ocho equipos clasificados en encuentros de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la Copa Libertadores mientras que los perdedores jugarán la Copa Sudamericana.
La Copa Sudamericana también ya tiene fecha de sorteo
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, la primera fase o fase nacional reúne a un total de 32 equipos de 8 países; es decir 4 clubes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, que se enfrentan entre sí a partido único.
Los 16 equipos clasificados ingresan a la fase de grupos donde se suman 6 equipos de Argentina y 6 de Brasil, más los cuatro provenientes de la Fase 3 de la Libertadores.