El Chelo Delgado no dio por hecha la continuidad de Úbeda en Boca y lanzó una crítica para Cavani: "Necesitamos un poco más de él en..."

Marcelo Delgado habló sobre el futuro de Claudio Úbeda como DT y también analizó el rendimiento de Edinson Cavani a lo largo del 2025.

Boca Juniors cerró un muy complicado 2025 en el que no disputó copas internacionales, no sumó títulos, Fernando Gago fue despedido y se marchó por la puerta de atrás y en el medio se produjo la muerte de Miguel Ángel Russo. En el último tramo parecía remontar de la mano de Claudio Úbeda, pero Racing frustró todo rastro de ilusión.

La continuidad del Sifón en el cargo, que parecía un hecho antes del domingo, quedó en tela de juicio luego de la derrota y eliminación ante la Academia en la Bombonera. En Brandsen 805, todo apunta a que le darán pie a que siga en el 2026, pero Marcelo Delgado, el único sobreviviente del Consejo de Fútbol, dejó en claro que todavía no hay nada decidido.

Marcelo Delgado habló sobre la continuidad de Úbeda Marcelo Delgado habló sobre Úbeda y Cavani "Estamos analizando su continuidad, en reuniones permanentes con el presidente y evaluando todo. Más allá de Claudio, armar pretemporada, tema refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir y hay más de 20 jugadores que vuelven de préstamos. Estamos trabajando con todo eso", apuntó este miércoles el Chelo en diálogo con Marcelo Palacios para Un Buen Momento, por Radio La Red.

En ese sentido, le preguntaron si el polémico cambio del Changuito Zeballos influyó en la consideración respecto de Úbeda. "Con el diario del lunes uno puede analizar las cosas diferentes, sacar otras conclusiones. El entrenador toma decisiones y él me ha manifestado después del partido que el Chango estaba cansado, pero bueno, son decisiones... Por ahí se habrá equivocado por cómo se dio el partido después, pero las cosas ya sucedieron... Hay que hacer un balance de las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal, y de ahí recuperarnos y armar todo para el próximo año", indicó el exdelantero, reconfirmando la versión del DT.

La crítica del Chelo Delgado a Cavani Cavani no sumó minutos en la eliminación ante Racing y Úbeda explicó el motivo. ¿Otra vez? Cavani no pudo jugar ante Racing por problemas físicos. FotoBaires Por otro lado, se refirió a la situación de Edinson Cavani, que tuvo un muy flojo 2025 y ante Racing no sumó minutos por problemas físicos: "Edi va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para el próximo año. Obviamente no vamos a discutir lo que es para nosotros y lo que fue su carrera, pero lo necesitamos un poco más en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que pueda recuperarse", sostuvo en primer término, de modo crítico.