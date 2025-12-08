El insólito motivo por el que Edinson Cavani no jugó ni un minuto en la derrota de Boca ante Racing

Edinson Cavani no ingresó en la dura eliminación ante Racing pese al flojo partido de Milton Giménez y la obligación de revertir el resultado. La explicación de Úbeda.

Si bien todos los focos se fueron con el polémico cambio de Exequiel Zeballos que hizo estallar a los hinchas en la Bombonera, otro tema que generó un alto grado de desconcierto en el mundo Boca tras la dura eliminación ante Racing fue la ausencia de Edinson Cavani.

Pese al flojo partido de Milton Giménez, el Matador no sumó minutos en un partido donde el Xeneize estaba obligado a revertir el resultado para no quedarse afuera en semifinales, tal como terminó sucediendo. Lo más raro de todo es que el delantero uruguayo de 38 años fue uno de los primeros en empezar a moverse en la esquina más cercana al banco de suplentes, pero a los pocos minutos regresó y se sentó definitivamente, algo que llamó mucho la atención.

Por qué Edinson Cavani no sumó minutos en la eliminación de Boca ante Racing Sin embargo, tras el partido, Claudio Úbeda fue consultado por la situación de Cavani y explicó que, si bien tenía intenciones de utilizarlo como revulsivo, no pudo hacerlo por un motivo que ya viene de arrastre: las lesiones.

Edinson Cavani Úbeda reveló que no pudo usar a Cavani ante Racing porque el uruguayo acusó una molestia en la espalda. Claudio Gutiérrez / MDZ "Nosotros lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton. Durante la entrada en calor sufrió una molestia en la espalda", reveló el DT de Boca en conferencia de prensa. A su vez, dio detalles del momento exacto en el que el experimentado delantero acusó la molestia. "Él se acercó antes, mientras estaba haciendo la entrada en calor salió, volvió caminando y nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar y por eso no hicimos ese cambio", añadió.