La tajante frase de Claudio Úbeda sobre su continuidad como DT de Boca tras la durísima eliminación ante Racing: "Vamos a..."

Luego de quedar marcado por sus polémicas decisiones en la semifinal, Claudio Úbeda fue contundente al hablar sobre su futuro en Boca. ¿Sigue en 2026?

Lo que parecía un hecho ya no lo es tanto. ¿Qué pasará con Claudio Úbeda en Boca?

El golpazo ante Racing en la Bombonera dejó contra las cuerdas a Claudio Úbeda. Luego del 0-1 con el que la Academia se metió en la final del Torneo Clausura, todos los cañones apuntaron hacia el DT de Boca, que quedó marcado como el máximo responsable de la dura eliminación por decisiones tan insólitas como inentendibles.

En ese contexto, la que retumbó fuerte en las paredes de Branden 805 fue la que tomó con Exequiel Zeballos a los 25' del segundo tiempo. Es que el Sifón sorprendió a todos y sacó al Changuito, el jugador más peligroso del equipo hasta ese momento, en lugar de un Velasco que no jugaba hace dos meses, una medida que enseguida generó el murmullo de los hinchas en las tribunas y hasta una reacción furiosa del propio Leandro Paredes, que no podía creer lo que veía.

Qué dijo Claudio Úbeda sobre su futuro en Boca Una vez consumada la eliminación de Boca, toda la atención se corrió al futuro de Úbeda. La eliminación abrió dudas inmediatas y el entrenador tuvo que salir a hablar del tema con una frase que encendió las alarmas. “Lo lógico es que vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente que hablaremos con Román y Chelo de todo lo que viene por delante", lanzó en primer término.

Claudio Úbeda habló sobre su futuro en Boca tras el 0-1 ante Racing por las semis del Clausura. Claudio Úbeda habló sobre su futuro en Boca tras el 0-1 ante Racing por las semis del Clausura. Video: ESPN En línea con eso, el Sifón lamentó: "No esperábamos tener que finalizar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando, entonces seguramente ahora planificaremos para lo que viene”. La caída no solo sorprendió por el resultado, sino que también dejó bajo la lupa algunas decisiones del entrenador que la dirigencia no tenía en el radar.

Cuál es la mirada de la dirigencia de Boca sobre el trabajo del Sifón Hasta esta semifinal, el balance general era positivo, pero la derrota frente a Racing movió el tablero y abrió una puerta que antes parecía cerrada. Ahora se vienen horas de análisis. La idea es revisar el semestre, procesar el golpe y definir si Úbeda sigue al frente de Boca en 2026 (antes de la semifinal era casi un hecho) o si es momento de buscar otro camino.