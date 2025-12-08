El sincericidio de Gustavo Costas sobre la polémica decisión de Úbeda de sacar al Changuito Zeballos: "No me meto en los cambios de Boca, pero..."

Gustavo Costas fue consultado por el insólito cambio que generó el murmullo de la Bombonera y soltó una frase que expuso todavía más a Claudio Úbeda.

Racing logró un triunfazo histórico en la Bombonera con gol de Adrián "Maravilla" Martínez y se metió en la final del Torneo Clausura. Sin embargo, dejando a un lado el resultado, el foco principal de la reñida semifinal estuvo puesto en Claudio Úbeda: el DT de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras su insólita decisión de sacar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, justo antes de que llegue el 1-0 de la Academia.

El cambio que pudo sentenciar el futuro de Úbeda como DT de Boca El Changuito, que estaba siendo el más desequilibrante del Xeneize, fue reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo en lugar del ex Independiente, quien venía de recuperarse de una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y no jugaba hace dos meses. "¡Nooooo!", bajó automáticamente de las tribunas, con varios hinchas que se agarraban la cabeza por el inentendible cambio. Incluso Leandro Paredes reaccionó con furia al ver el cartel con el 7 en rojo, dando claros indicios de que no estaba de acuerdo con la sustitución del extremo santiagueño.

Luego, en conferencia de prensa, Úbeda debió dar explicaciones y argumentó que Zeballos "estaba cansado", aunque ese justificativo no terminó de convencer al pueblo xeneize. No obstante, hasta el propio Gustavo Costas fue consultado por la salida del Changuito y soltó una frase que expuso todavía más al entrenador de Boca.

La honestidad de Gustavo Costas sobre la insólita salida de Zeballos "¿Si la salida de Zeballos nos facilitó? No me voy a meter en los cambios de Boca, pero sí... Teníamos muchos jugadores amonestados", expresó sin vueltas el DT de Racing. A su vez, Marco Di Cesare, zaguero de la Academia que fue titular en la Bombonera, también dio su punto de vista al respecto y no se diferenció de los demás.