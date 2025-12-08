No se vio en TV: el gesto de Cavani a los hinchas de Boca cuando repudiaban a Úbeda

Edinson Cavani, que no pudo sumar minutos en la caída ante Racing, le "habló" al público de Boca cuando el equipo se marchaba al vestuario.

Boca Juniors cerró un nuevo año sin títulos. En un 2025 que había comenzado de la peor manera posible, eliminado de toda competencia internacional, parecía repuntar en el último tramo con la seguidilla de 6 triunfos al hilo de la mano de Claudio Úbeda, pero toda ilusión se apagó anoche tras caer ante Racing en la Bombonera por semifinales.

El Xeneize jugó un mal partido, le faltó soltura y agresividad ofensiva, y las decisiones del DT dejaron bastante que desear, especialmente con el cambio del Changuito Zeballos por Alan Velasco al minuto 71 (4' antes del gol de Maravilla Martínez). Una vez concretada la derrota y la eliminación del Torneo Clausura, el público repudió al Sifón desde las gradas.

El gesto de Edinson Cavani a los hinchas cuando repudiaban a Úbeda El gesto de Edinson Cavani a los hinchas cuando repudiaban a Úbeda El entrenador, todo su cuerpo técnico y parte del plantel se fueron silbados e insultados por parte de la hinchada -con la honorable excepción de Leandro Paredes y unos pocos jugadores, que fueron aplaudidos-. Y mientras sucedía esto, Edinson Cavani, en un gesto que no se vio durante la transmisión pero que logró ser captado por las cámaras de Paso a Paso, pidió calma a los fanáticos con las manos.

Lejos de apaciguar los ánimos de los hinchas, la bronca generalizada persistió y la mayoría de los que dieron su testimonio al salir de la cancha dejaron buen en claro su enojo con el resultado y su disconformidad con Úbeda, quien parecía tener un apoyo mayoritario antes del encuentro, pero todo se le dio vuelta en 90 minutos.