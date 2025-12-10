Otra buena para Racing: además de Sosa y Martirena, Costas recupera a un referente más para la final

A tres días del duelo decisivo contra Estudiantes, Racing sabe que podrá contar con una importante pieza que venía inactiva por lesión.

Racing busca cerrar un muy buen 2025 con un título nacional. Tras la obtención de la Recopa Sudamericana a principios de año y la frustración que significó la eliminación en semis de la Copa Libertadores, poder coronar la temporada con la obtención del Torneo Clausura sería un más que merecido premio para el equipo de Gustavo Costas.

De cara a la final contra Estudiantes de la Plata, que será este sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, podrá volver a contar con dos piezas clave como Santi Sosa y Gastón Martirena, que no pudieron jugar contra ante Boca por sus respectivas expulsiones frente a Tigre, y que ya cumplieron con su fecha de suspensión. Pero no serán las únicas fichas importantes que recuperará la Academia.

Luciano Vietto estará disponible para la final Luciano Vietto Luciano Vietto podrá jugar para Racing en la final. @RacingClub Luciano Vietto, que llevaba un mes de inactividad por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, volvió a entrenarse esta semana a la par del resto de sus compañeros y pudo finalizar las prácticas de este miércoles sin dificultades. Por lo tanto, estará nuevamente disponible dentro de tres días cuando se dispute el campeonato contra el Pincha.

El último partido del delantero de 32 años fue el pasado 8 de noviembre en el triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia por la fecha 15 del Clausura. En aquella oportunidad fue titular, pero debió ser sustituido en el entretiempo por su lesión, la cual le hizo perderse la última jornada de la fase regular del torneo y las primeras tres instancias de los playoffs.