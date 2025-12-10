Atentos, Racing y Estudiantes: la insólita cantidad de finales que jugaría el ganador del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Lucha de volantes. Juan Nardoni, de Racing, y Cristian Medina, de Estudiantes, estarán frente a frente nuevamente el sábado en Santiago del Estero.

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en busca del título en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, que le otorgará al ganador la clasificación a una insólita cantidad de finales.

Aquel equipo que se lleve el triunfo entre Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentará el 20 de diciembre con Platense en el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura con el del Clausura.

Y a partir de este encuentro es el momento en el que empieza una travesía de finales que demuestra la inentendible cantidad de torneos que hay en el fútbol argentino.

El ganador del Trofeo de Campeones se ganará el derecho a disputar la Supercopa Internacional con el Campeón de Liga, aquel polémico título que le dio la AFA a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual.

Pero el conteo no termina acá, ya que también está la Recopa de Campeones, que es un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional.