La llamativa postura de Edinson Cavani sobre su futuro en Boca

Edinson Cavani viene siendo muy cuestionado por sus hinchas y es por ello que algunos piensan que se irá en este mercado, pero el charrúa tomó una decisión.

Cavani y su postura sobre una posible salida de Boca a fin de año.

Edinson Cavani dejó de ser aquel goleador que brilló en Napoli, PSG o Manchester United. El Matador, que llegó como uno de los mejores refuerzos extranjeros en la historia de Boca, tuvo un 2025 para el olvido en el que solo disputó el 54% de los partidos y estuvo 107 días afuera de las canchas debido a las seis lesiones que padeció.

Con estas estadísticas y además, en breve cumplirá sus 39 años, el charrúa podría dejar el cuadro de la Ribera y ponerle punto final a su carrera. De hecho, pasó de ser titular indiscutido sea cual fuera su condición (por lo general sin estar al 100%), a ser un suplente más en los últimos dos meses y perderse partidos claves como el Superclásico.

La postura de Edinson Cavani sobre su futuro en Boca A pesar de todo esto, Edinson Cavani, quien tiene contrato con Boca hasta fines de 2026, tomó una llamativa postura acerca de su futuro en el club: no solo quiere continuar, sino que su máximo deseo es que el Xeneize sea el último club de su carrera profesional.

Cavani no sumó minutos en la eliminación ante Racing y Úbeda explicó el motivo. ¿Otra vez? Cavani piensa en retirarse en Boca a fines de 2026. FotoBaires Para ello, el Matador es consciente de que una buena pretemporada es clave para arrancar desde cero y recuperar lo que no pudo avanzar. "Su sacrificio para entrenar y profesionalismo es intachable", aseguran puertas adentro en el club.