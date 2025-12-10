¡Insólito! El director deportivo de Danubio confesó que renunciaría a su cargo para que Cavani vuelva al club
Gustavo Matosas, director deportivo de Danubio, dejó en claro que si el Matador esta dispuesto a volver al fútbol uruguayo, dejaría su cargo.
Edinson Cavani que no tuvo un 2025 esperado. El Matador volvió a estar ausente en un partido decisivo como lo fueron las semifinales ante Racing (sufrió una molestia lumbar en la entrada en calor) y el crédito con los hinchas de Boca se fue agotando poco a poco.
Ante ello, Danubio de Uruguay, su primer club, volvió a mostrar interés en ficharlo para el 2026. De todas maneras, esta no es la primera vez que lo demuestran, ya que tras el Mundial de Clubes, Gustavo Matosas, el director deportivo del club uruguayo, publicó una historia en la que convocó a Cavani a regresar al club, pero la forma en la que lo hizo no le gustó al Matador, quien le respondió con dureza.
Te Podría Interesar
"Sí, soy feliz y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día", escribió en ese momento Edi, sobre una captura de pantalla del posteo de Matosas. Y generó un ida y vuelta que provocó un fuego cruzado entre dos hombres con apellido de peso en Uruguay.
El director deportivo de Danubio renunciará para que Cavani vuelva al club
Ahora, con tal de no seguir echando más leña al fuego y con la posibilidad de fichar a Cavani, Matosas reconoció que pondría a disposición su renuncia en el cargo para que el ex Manchester United, Napoli y PSG regrese al club que lo vio nacer como jugador profesional: "Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, sentenció en diálogo con el programa Minuto 1.
A su vez, también aprovechó para llenarlo de elogios: “Él es Danubio, pero también es un tipo que es terco, por eso ha sido un gran goleador toda la vida, como Suárez. Ojalá que volviera, sería maravilloso. Es más, le diría que, si quiere salir goleador los últimos dos años, ‘te armo el equipo para vos'", lanzó.
La situación contractual de Cavani en Boca
Edinson Cavani tiene vínculo contractual con Boca hasta diciembre de 2026, y por ahora no hay señales de que vaya a dejar el club. Lo que sí es evidente es que perdió gran parte del respaldo (no por la lesión actual), ya que muchos hinchas se sienten decepcionados por el bajo rendimiento del 10. En un año marcado por las lesiones, solo pudo participar en el 54% de los partidos, lo que contribuyó a que su apoyo se desgastara.