¡Insólito! El director deportivo de Danubio confesó que renunciaría a su cargo para que Cavani vuelva al club

Gustavo Matosas, director deportivo de Danubio, dejó en claro que si el Matador esta dispuesto a volver al fútbol uruguayo, dejaría su cargo.

Edinson Cavani que no tuvo un 2025 esperado. El Matador volvió a estar ausente en un partido decisivo como lo fueron las semifinales ante Racing (sufrió una molestia lumbar en la entrada en calor) y el crédito con los hinchas de Boca se fue agotando poco a poco.

Ante ello, Danubio de Uruguay, su primer club, volvió a mostrar interés en ficharlo para el 2026. De todas maneras, esta no es la primera vez que lo demuestran, ya que tras el Mundial de Clubes, Gustavo Matosas, el director deportivo del club uruguayo, publicó una historia en la que convocó a Cavani a regresar al club, pero la forma en la que lo hizo no le gustó al Matador, quien le respondió con dureza.

"Sí, soy feliz y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día", escribió en ese momento Edi, sobre una captura de pantalla del posteo de Matosas. Y generó un ida y vuelta que provocó un fuego cruzado entre dos hombres con apellido de peso en Uruguay.

mensaje cavani.jpg La respuesta de Edinson Cavani al mensaje de Danubio El director deportivo de Danubio renunciará para que Cavani vuelva al club Ahora, con tal de no seguir echando más leña al fuego y con la posibilidad de fichar a Cavani, Matosas reconoció que pondría a disposición su renuncia en el cargo para que el ex Manchester United, Napoli y PSG regrese al club que lo vio nacer como jugador profesional: "Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, sentenció en diálogo con el programa Minuto 1.

A su vez, también aprovechó para llenarlo de elogios: “Él es Danubio, pero también es un tipo que es terco, por eso ha sido un gran goleador toda la vida, como Suárez. Ojalá que volviera, sería maravilloso. Es más, le diría que, si quiere salir goleador los últimos dos años, ‘te armo el equipo para vos'", lanzó.