Se sorteó la Copa Argentina 2026: uno por uno los cruces de 32avos de final
En el predio Lionel Messi de la AFA, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026 con los 64 equipos que la disputarán.
La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final este miércoles en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país ya tiene a sus 64 equipos que participarán y ahora ya conocen cómo quedó armado el cuadro definitivo de la competencia.
La 14° edición empezará en la última semana de enero y el encargado de abrir el certamen será Independiente Rivadavia, vigente campeón, tal como ocurre habitualmente en este campeonato. Su rival será Estudiantes de Caseros.
La próxima Copa Argentina tendrá una novedad relevante: desde los octavos de final se implementará el VAR, una herramienta que en 2025 solo se utilizó en la definición.
Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.
Los enfrentamientos de la Copa Argentina
Luego de la explicación del formato, los bombos y las etapas, los clásicos y/o “equipos parejas” de la Primera División, solamente se podrían enfrentar en la final del certamen.
- Boca vs Gimnasia de Chivilcoy
- River vs Ciudad de Bolivar
- Independiente vs Atenas de Río Cuarto
- Racing vs San Martín de Formosa
- San Lorenzo vs Deportivo Rincón
- Huracán vs Olimpo
- Platense vs Argentino de Monte Maiz
- Argentinos Juniors vs Midland
- Banfield vs Real Pilar
- Lanús vs Sarmiento La Banda
- Talleres (C) vs Argentino de Merlo
- Belgrano (C) vs Atlético de Rafaela
- Vélez vs Deportivo Armenio
- Tigre vs Claypole
- Estudiantes (LP) vs Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs Camioneros
- Newell´s vs Acassuso
- Rosario Central vs Sportivo Belgrano
- Independiente Rivadavia vs Estudiantes (Bs As)
- Gimnasia (Mza) vs Gimnasia y Tiro de Salta
- Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
- Godoy Cruz vs Deportivo Morón
- San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn
- Unión de Santa Fe vs Agropecuario
- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever
- Sarmiento (J) vs Tristán Suárez
- Aldosivi vs San Miguel
- Barracas Central vs Temperley
- Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
*A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
a definir
Final:
Miércoles 4 de noviembre de 2026.