Se sorteó la Copa Argentina 2026: uno por uno los cruces de 32avos de final

En el predio Lionel Messi de la AFA, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026 con los 64 equipos que la disputarán.

Será la 14° edición de la Copa Argentina.

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final este miércoles en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país ya tiene a sus 64 equipos que participarán y ahora ya conocen cómo quedó armado el cuadro definitivo de la competencia.

La 14° edición empezará en la última semana de enero y el encargado de abrir el certamen será Independiente Rivadavia, vigente campeón, tal como ocurre habitualmente en este campeonato. Su rival será Estudiantes de Caseros.

La próxima Copa Argentina tendrá una novedad relevante: desde los octavos de final se implementará el VAR, una herramienta que en 2025 solo se utilizó en la definición.

Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.

Los enfrentamientos de la Copa Argentina Luego de la explicación del formato, los bombos y las etapas, los clásicos y/o “equipos parejas” de la Primera División, solamente se podrían enfrentar en la final del certamen.