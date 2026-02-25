La alegría y la dedicatoria especial de Adam Bareiro tras su doblete en su debut con Boca: "Es la oportunidad de mi carrera"

Luego de los dos goles que marcó en su estreno con la camiseta de Boca, Adam Bareiro expresó toda su felicidad y emoción por lo conseguido esta noche.

El delantero paraguayo no solo logró por duplicado en su primer partido con el Xeneize lo que no había podido hacer ni una sola vez en 16 encuentros en River, sino que además se convirtió en el primer futbolista que debuta en el cuadro de la Ribera con un doblete después de 33 años, desde que lo hiciera por última vez el Beto Acosta en 1993.

"Es imposible expresar con palabras lo que siento. Estoy muy contento, yo quería este debut, quería mostrarle a la gente de Boca que vana encontrar en mí a un jugador que va a dar la vida por ellos. Esta es una de las oportunidades más grandes de mi carrera", aseguró, emocionado, el ex San Lorenzo y Fortaleza ante el micrófono de TyC Sports.

"Estoy muy feliz de a mis 29 años de estar llegando a un club como este. Es algo muy lindo, ni soñaba de chiquito tener una carrera como la que estoy teniendo. Estoy muy agradecido con la gente, con el staff y con mis compañeros, que me recibieron de la mejor manera", agregó el goleador guaraní en la misma sintonía.