La decisión de Úbeda con Adam Bareiro de cara al debut de Boca en la Copa Argentina

El DT de Boca Juniors define el equipo en medio de un presente irregular y analiza rotar la formación para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy.

Boca se medirá el próximo martes ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta, ¿con el debut de Bareiro?

Claudio Úbeda ya puso la mira en el debut de Boca en la Copa Argentina, donde el próximo martes enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy desde las 21:15 en Salta. Tras el empate sin brillo ante Racing Club, el entrenador busca un triunfo que lleve algo de calma y comienza a delinear el once titular.

Una de las principales novedades es Adam Bareiro. El delantero, incorporado recientemente, se entrenó con sus nuevos compañeros y viajará con la delegación, por lo que tiene chances concretas de debutar a pocos días de su llegada. Llega con ritmo tras competir en Brasil con Fortaleza Esporte Clube, lo que podría facilitar su inclusión.

¿Cómo llega Adam Bareiro? Embed Arrancando en el Predio más lindo pic.twitter.com/HnAS11sicS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2026 Tras presenciar desde un palco de La Bombonera el empate ante Racing Club, el paraguayo quedó habilitado para jugar luego de concretarse su transferencia, cercana a los 3 millones de dólares -de los cuales la mitad correspondió a River, dueño del 50% de su pase-. Así, ya está disponible para debutar y aportar soluciones a Claudio Úbeda en un momento delicado del equipo.

El delantero de 29 años suma cuatro goles en ocho partidos con Fortaleza Esporte Clube en lo que va de 2026. Desde su arribo al fútbol brasileño, hace ocho meses, disputó 31 encuentros, marcó 11 tantos y aportó dos asistencias en 1.528 minutos. Registros consistentes para un equipo que, pese a descender a la Serie B a fines de 2025, es candidato en el estadual y apunta a regresar rápidamente a Primera.