¡Bomba! Boca sondeó a otro extremo colombiano que juega en la MLS: piden 5 millones de dólares por él

Boca busca sumar su cuarto refuerzo del 2026 y tiene en el radar a otro delantero por derecha nacido en Colombia.

Boca Juniors aún no quiere bajarse del mercado de pases y busca sumar su cuarta incorporación del 2026 tras las llegadas de Ángel Romeo, Santiago Ascacibar y Adam Bareiro. Con el 10 de marzo como fecha límite, ya tiene bien definido cuál es el puesto que quiere reforzar: el de extremo derecho.

En Brandsen 805 hace meses que buscan traer un futbolista en esa posición y hay un patrón bien marcado en los nombres que se barajaron, pero que finalmente no llegaron al club: Marino Hinestroza, Kevin Serna y Edwin Cetré, y hasta se habló de un potencial regreso de Sebastián Villa; todos colombianos. Pues bien, apareció otro jugador en el radar de la misma nacionalidad.

Boca consultó por Kerwin Vargas, del Charlotte FC Kerwin Vargas Charlotte FC Kerwin Vargas juega en el Charlotte FC desde 2022. @kerwinvargas_ Se trata de Kerwin Vargas, de 24 años, que juega en el Charlotte FC de la MLS. Según informó este viernes el periodista Pipe Sierra, el cuadro de la Ribera ya preguntó condiciones por él y desde Estados Unidos les informaron que pretenden unos 5 millones de dólares por su fichaje.

Con contrato hasta diciembre de 2027, habrá que ver si Boca accede a pagar dicha suma o si buscará negociar el monto final. Pero no pelea en soledad, ya que también expresaron su interés por el delantero nacido en 2002 dos equipos brasileños (con las ventajas económicas que se manejan en el país vecino): San Pablo y Athletico Paranaense.